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اعتباراً من مساء اليوم.. استعدوا: أمطار غزيرة، رياح ناشطة وثلوج

16
FEBRUARY
2018
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نشر الاب ايلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجويّة عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك طقس الايام المقبلة وكتب:
 
منخفض البحر الأحمر ما زال مسيطراً على شرق افريقيا وشبه الجزيرة العربية ويستقطب رطوبة جنوب أوروبا نحو بلدان الشرق الأوسط والمملكة السعودية التي سيبدأ تأثيرها على المنطقة اعتباراً من مساء يوم الجمعة.
 
وتابع: يستمر تدفّق الرياح الجنوبية الشرقية نحو سوريا والأردن ولبنان وفلسطين مصحوبة بطبقة من الغبار، حتى صباح السبت، بحيث ستنشط الرياح الغربية الرّطبة بشكل تدريجيّ على الساحل والجبل والجنوب، بينما تبقى الرياح الشرقية في عكار والبقاع الشمالي حتى ساعات الظهيرة الأمر الذي سيُعيق تساقط الأمطار الغزيرة في الشمال.
 
لكن، مع تقدّم الساعات سوف تنشط الرياح الغربية وتتحول الى شمالية غربية باردة فيتحوّل الشمال اللبناني والجنوب الغربي السوري الى ممطر مصحوب بعواصف رعدية وغزير الأمطار.
 
تتساقط الثلوج يوم السبت على ارتفاع 1700 متر وتتدنى مساءً الى 1500 متر وفجر الأحد تلامس 1400 متر.
 
كيف ستتوزّع حصة الأمطار؟
 
الساحل السوري (جبلة وطرطوس واللاذقية)، المناطق الساحلية اللبنانية الوسطى والشمالية، عكار، المتن، خط البترون وجبيل وجونية، اعالي كسروان والشوف بشرّي وزغرتا، والساحل الجنوبي
 
البقاع الوسط والغربي، راشيا وجزين ومرجعيون والجوار
 
البقاع الشرقي.
 
الحرارة على الساحل: 16 نهاراً و 12 ليلاً
 
الحرارة على الجبال1200 متر: 9 نهاراً و 4 ليلاً
 
الحرارة في البقاع: 8 نهاراً و 4 ليلاً
 
الرطوبة بين 80 و 93%
 
الضغط الحوّي: 1010hpa
 
الرياح: جنوبية شرقية وشورقية صباحاً تنقلب الى غربية ناشطة قبل الظهر سرعتها بين 25 و 50 كم في الساعة.
 
تشتد في دمشق والأردن لتصل الى 75 كم في الساعة، وتتعمّق الأمطار في الأردن وسوريا السبت بعد الظهر.
 
 
 
 
 
 
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