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انتحلوا صفة أمنية وخططوا لنقل مصنع للمخدرات.. فماذا حصل؟

16
FEBRUARY
2018
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
 
بتاريخ 14/2/2018 وفي محلة جسر المديرج، ونتيجة الرصد والمراقبة الحثيثة، تمكنت قوة من مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية بمؤازرة قوة من المجموعة الخاصة (SWAT) في قسم مكافحة الارهاب والجرائم الهامة، من توقيف كل من اللبنانيين:
 
م. ح. (مواليد عام 1988)
 
ن. ح. (مواليد عام 2000)
 
ع. ص. ش. (مواليد عام 1996)
 
ع. ن. ش. (مواليد عام 1988)
 
كانوا على متن آلية نوع "رانج روفر" لون اسود، وضبط بداخلها 4 سترات مدوّن عليها اسم احد الاجهزة الامنية، بندقية حربية، كما ضبط مع الاخير بطاقتي هوية وتسهيل مرور مزورتين.
 
بالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بالتخطيط لنقل مصنع لتصنيع المخدرات من منطقة بسوس الى البقاع، عبر سرقة مواد وادوات تستعمل لهذه الغاية من داخله لصالح تاجر المخدرات (ج. ش.)، وذلك من خلال انتحالهم صفة امنية.
 
كما تبين ان (ع. ن. ش.) مطلوب للقضاء بموجب 7 مذكرات عدلية بجرائم: محاولة قتل، تجارة مخدرات، خطف، اطلاق نار، نقل اسلحة حربية.
 
وقد تمت مداهمة المصنع، وضبطت كميات كبيرة من المواد الاولية والآلات والادوات التي تستخدم في تصنيع المخدرات.
 
وأحيل الموقوفون الى مكتب مكافحة المخدرات المركزي للتوسع بالتحقيق معهم، وتم ختم المصنع بالشمع الاحمر بناء لإشارة القضاء المختص، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين.
 
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