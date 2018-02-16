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أسرار الصحف ليوم الجمعة 16 شباط 2018

16
FEBRUARY
2018
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
توقفت مصادر في فصائل المقاومة الفلسطينية المشاركة في مؤتمر طهران لتكريم القيادي الكبير في حزب الله الشهيد عماد مغنية أنّ ما قاله قائد فيلق القدس في الحرس الثوري تترجمه درجة الدعم والمتابعة التي يقدّمها المسؤولون الإيرانيون للانتفاضة والمقاومة في فلسطين، حيث باتت كلّ الفصائل المعنية بالمقاومة موجودة بوفود قيادية تتناوب على الحضور في طهران، وتلقى اهتماماً بكلّ التفاصيل العلمياتية التي تثيرها مع القيادة الإيرانية كأنّ الحرب واقعة غداً...


خفايا
لفتت أوساط سياسية إلى إعادة تسليط الضوء على مؤسسة دولية عادت بدورها إلى التلويح باتخاذ قرارات قد تمسّ المقاومة في المرحلة المقبلة. وأشارت المصادر إلى أنه في كلّ فترة تعود المؤسسة المُشار إليها إلى الضوء عندما يحقّق محور المقاومة انتصارات في معاركه ضدّ التنظيمات الإرهابية أو توجيه ضربة قاسية للعدو «الإسرائيلي».

 

 

اللواء: أسرار

لغز
أبلغت الماكينة الانتخابية أن موظفاً كبيراً سابقاً على لائحة حزب بارز بات ثابتاً..

غمز
يُخيَّر محسوبون على تيّار سياسي منتشر بين الترشيح للنيابة أو انتظار فرصة الوزارة، ولكن من دون تأكيدات..

همس
تتحدث مصادر دبلوماسية عن قلة خبرة دبلوماسية لدى وزير دولة كبرى، وإن الموقف الحقيقي لبلاده هو من رسمه نائب مساعده لشؤون المنطقة.

 

 


النهار: أسرار الآلهة

أسمان منزلان

يؤكد نائب أن الرئاسة السورية طلبت مباشرة إدراج اسمين على لائحة الثنائي الشيعي في بعلبك - الهرمل....


الإقتداء بالأرثوذكس ...

يلفت نقابي الى تصريح لوزير التربية عن كيفية إدارة المدارس الارثوذكسية الأزمة المالية من دون أن ترهق أحداً ودعا الى الاقتداء بها....

 


الجمهورية: أسرار

تحرك
عُلِم أن أعضاء إحدى الهيئات النقابية يستعدّون للتحرُّك باتجاه وزارة التربية قبل الجلسة الحكومية لإدراج مطالبهم على جدول أعمال الجلسة.

حظر

كشف أحد نواب كتلة حزبية أن سياسة «الحظر الإعلامي» على نوابه سيتخلّى عنها الحزب في المرحلة المقبلة.

تأكيد
نُقِل عن ديبلوماسي غربي تأكيده أن إدارة ملف لبنان لدى بعض الدوائر الإقليمية لم تخضع لأي تغيير في الآونة الأخيرة على الرغم من إبتعاد بعض المشتغلين فيه عن الأضواء.

إهتمام
رأى البعض في الإهتمام الذي حظي به مسؤول روحي في الفاتيكان مؤشراً لحجم إهتمامه بحل قضية كانت عالقة.

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