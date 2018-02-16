العنوان الأبرز في خطاب السيد نصر الله اليوم

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تترقّب الأوساط الداخلية والخارجية لا سيما قيادة العدو «الإسرائيلي» السياسية والعسكرية المواقف التي سيطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ذكرى الشهداء القادة خلال احتفال يقيمه الحزب عصر اليوم في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية.

وسيتطرق السيد نصرالله بحسب ما علمت «البناء» في الفقرة الأولى من الخطاب الى مسيرة القادة الشهداء في إنشاء المقاومة وتحقيق الانتصارات في العام 2000 و2006 والتأسيس للانتصارات التي تحققت على الإرهاب في لبنان وسورية والمنطقة.

كما سيتناول عناوين النزاع بين الحزب والولايات المتحدة من ملفّ العقوبات على الحزب واتهامه بالإرهاب والاتجار بالمخدرات وسيردّ على اتهامات تيرلسون، الى جانب ملفات النزاع مع الكيان الصهيوني كالنفط والجدار الإسمنتي ومحاولة «إسرائيل» تحويل الخط الأزرق الى خط حدود، وسيجدّد تأكيد دور المقاومة في حماية الأرض والثروة النفطية ووقوفها خلف الدولة والجيش في أي قرارات تتخذها في أي مواجهة عسكرية مقبلة، كما سيردّ على التهديدات الإسرائيلية للحزب التي أخذت مؤخراً أبعاداً وأشكالاً جديدة من الحديث عن مصانع الصواريخ إلى السلاح الكاسر للتوازن.

أما العنوان الأبرز، بحسب المصادر، فهو التطورات الإقليمية لا سيما المواجهة الأخيرة بين «إسرائيل» والجيش السوري وإسقاط الطائرة f16 وما سيرتّبه هذا الحدث من تعديل في قواعد الاشتباك وموازين القوى مع «إسرائيل» في ضوء المتغيرات في سورية ودخول الصراع مرحلة جديدة.

وفي الشأن الداخلي سيُثني السيد نصرالله على التوافق الرئاسي والموقف الرسمي الموحّد إزاء التحديات والتطورات الأخيرة وسيدعو الى الحفاظ على الاستقرار الداخلي وإنجاز الاستحقاق الانتخابي على أن يحدد موعداً قريباً لإعلان مرشحي حزب الله في مختلف الدوائر. في وقتٍ أكد الشيخ نعيم قاسم أن «الحزب حسم خياره بترشيح اللواء جميل السيد على لائحة كتلة الوفاء للمقاومة في بعلبك الهرمل »، بينما قالت مصادر حركة أمل بأن «الحركة ستعلن أسماء كل المرشحين خلال الأسبوع المقبل».