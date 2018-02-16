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الجيش السوري يرفض طلب الأكراد بدخول عفرين قبل تسليمهم السلاح

16
FEBRUARY
2018
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أفادت مراسلة RT في سوريا، بأن الجيش السوري رفض طلبا من الأكراد بدخول القوات الحكومية السورية إلى عفرين، قبل تسليم التنظيمات الكردية سلاحها.

ونقلت المراسلة عن مصدر عسكري خاص تأكيده أن القيادة السورية اشترطت لدخول الجيش السوري إلى عفرين، تسليم وحدات حماية الشعب الكردي السلاح للدولة السورية.

وأضاف المصدر، أن الرد من الجانب الكردي جاء بالرفض، مؤكدا أنه بذلك لم يتفق الطرفان.


وكان القائد العام لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية، سيبان حمو، لم يستبعد مطلع الأسبوع الجاري، إمكانية دخول الجيش السوري إلى عفرين لمساعدة الفصائل الكردية على التصدي للهجوم التركي ضمن عملية "غصن الزيتون".

وسبق أن طالبت الإدارة الذاتية الكردية في عفرين دمشق إثر إطلاق الجيش التركي حملة "غصن الزيتون" في عفرين، بالتدخل لحماية المنطقة ونشر القوات على الحدود مع تركيا.

يذكر أن الجيش التركي بدأ في الـ20 يناير الماضي، عملية عسكرية أطلق عليها "غصن الزيتون" يستهدف من خلالها المسلحين الأكراد في عفرين شمالي سوريا. وأعلنت الأركان التركية مؤخرا، عن تحييد 1528 مسلحا منذ انطلاق العملية، وأكدت أنها تمكنت خلال الساعات الـ24 الماضية من تحييد 43 من المسلحين الأكراد وآخرين تابعين لتنظيم "داعش".

روسيا اليوم
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