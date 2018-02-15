living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور - قصة لبنانية مبكية: قبل عام رحلت بعدما احتفلت معه بعيد الحب... واليوم احتفل معها عند قبرها !

15
FEBRUARY
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

هي ليلة مضت وكأنها اعوام انتظر فيها حيدر حبيبته زهراء عند قبرها لعلها تحن على جراحه وتنهض ، لتحتفل معه في عيد الحب كما كل العشاق !! وما اصعب ان ينتظر الحبيب محبوبه ولا يأتي..

هي سنة كادت تمر على تحليق ملاك من الارض الى السماء.. انها زهراء بصار ابنة كفرمان الجنوبية و التي اسلمت روحها في اذار الماضي بعدما غلبها المرض الخبيث و انتصر بعد ثلاثة اشهر فقط على بدء معركتها معه وهي لم تكن تعلم انه تسلل اليها و انتشر في جسدها، فرحلت تاركةُ خطيبها حيدر ابو ريا و اصدقائها وعائلتها في فاجعة لم يستفيقوا من صدمتها حتى الان..

الا ان 14 من شباط لم يمر هذه السنة بفرح على حيدر بعدما فارقته شريكة روحه زهراء مستذكراً في عيد الحب العيد الماضي يوم امضياه سوياً في سهرة وكانها تخبره انها اخر سهرة عيد حب..

كما تحب زهراء ان يعايدها بالورد والزينة مشى حيدر بحرقة نحو قبرها حاملاً الورد ويخبرها اشتياقه فاحتفل مع اصدقائها بعيد الحب بعدما زين لها القبر بالوانها المفضلة كاتباً اسمى معاني الحب..

هي حكاية صعبةً كتابة احرفها و لفظها.. لكنها ليست اشد قساوة مما يمر على الحبيب اذ فقد حبيبه.. الا زهراء ستبقى حكاية لكل من عرفها لن تنسى في اي مناسبة وعيد..


احمد عيسى | ياصور

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout