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الحريري: ما لنا هو لنا، وما لـ"إسرائيل" هو لـ"إسرائيل"!

15
FEBRUARY
2018
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أكد رئيس الحكومة سعد الحريري أن الديمقراطية ستتمثّل في الإنتخابات المقبلة، وقال: "أكدت لتيرلسون ان القطاع المصرفي متين ويمثل ركنا اساسيا لاقتصادنا ومتمسك بالقوانين الدولية". 
 
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في السراي الحكومي، قال الحريري: قال "نريد وقف إطلاق نار دائم مع إسرائيل، وطلبت من تيلرسون العمل لإبقاء الحدود الجنوبية هادئة". وتابع قائلاً: "أكّدت لتيلرسون حق لبنان في استكشاف مواردنا الطبيعية في مياهنا الاقليمية"، مشيرًا الى ان "إسرائيل تنتهك أجواءنا وتزيد بالخطاب التصعيدي".
 
وردًّا على سؤال عن أهمّيّة النزاع البحري بالنسبة لموضوع الغاز، قال الحريري: "نحن نعتبر أنّ ما لنا هو لنا، وما لإسرائيل هو لإسرائيل، ونحن من خلال ذلك نسعى لإيجاد حلول عادلة لنا وللجميع، وأعتقد أن محادثاتنا كانت جيّدة حيال هذا الموضوع، ناهيك عن الأفكار الجديدة التي خلصنا إليها والتي سنستثمرها لكي نتمكّن أخيرًا من استثمار حقول النفط والغاز".
 
وأضاف: "نحن مع التهدئة، والمنطقة بحاجة ماسة الى هذا النوع من السياسة. وبالنسبة إلينا الحوار وحلّ المشاكل بين الأطراف اللبنانية هو الوسيلة الأفضل لحلّ المشاكل".
 
كذلك أعلن الحريري أنه أبلغ تيلرسون "أننا ملتزمون بالنأي بالنفس ونريد أفضل العلاقات مع الدول العربية".
 
وأكد أن على "المجتمع الدولي تقديم المساعدة أيضًا للبنان، وليس فقط أميركا اذ اننا نقدم خدمة كبيرة لهذا المجتمع بإستضافتنا مليون ونصف مليون نازح".
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