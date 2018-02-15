ما هي مقررات مجلس الوزراء اليوم

A + A -

مقررات مجلس الوزراء:

1- قال الرئيس عون إن البحث مع ساترفيلد و تيلرسون تناول العلاقات الثنائية ومسألة الحدود لبرّيّة والبحرية الجنوبية وكان الموقف اللبناني واضحًا وموحّدًا لجهة عدم توفير أي جهود للوصول الى حلول من خلال عدة مقترحات تم التداول فيها

2- تيلرسون كان مصغيًا ومتفهّمًا للوضع اللبناني من كافة جوانبه لا سيما مواقف الأطراف اللبنانيين من المواضيع المطروحة

3- الرئيس عون أثار الوضع الحالي لـ"الأنروا" في ضوء قرار واشنطن خفض مساهمتها في ميزانيتها، قائلا إنها ستجد نفسها مجبرة على تقليص نشاطاتها في لبنان أو وقفها كليا قبل الصيف ما يهدد تأمين التعليم ل38ألف تلميذ والرعاية الصحية في27عيادة ومساعدات الضمان الإجتماعي ل61ألف لاجئ

4- تعيينات من خارج جدول الاعمال في مؤسسات المياه في جبل لبنان وبيروت والبقاع والجنوب والشمال والليطاني وفي المكتبة الوطنية

علي الصمد مديرا عاما لوزارة الثقافة.

حسان عكرا مديرا عاما للمكتبة الوطنية.

جان جبران رئيسا لمجلس الإدارة ومديرا عاما لمؤسسة المياه في بيروت وجبل لبنان

رزق جرجس زرق رئيسا لمجلس الإدارة ومديرا عاما لمؤسسة المياه في البقاع

وسيم صلاح ضاهر رئيسا لمجلس الإدارة ومديرا عاما لمؤسسة المياه في الجنوب

خالد بركات عبيد رئيسا لمجلس الإدارة ومديرا عاما لمؤسسة المياه في الشمال

سامي حسن علويه مدير عام مؤسسة مياه الليطاني