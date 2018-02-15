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وزارة البيئة عن احتراق معمل الزيوت في المكلّس: انبعاث الغازات الملوّثة يشكّل خطراً على الانسان والبيئة

15
FEBRUARY
2018
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أعلنت وزارة البيئة في بيان اليوم " أن فريقاً من مصلحة البيئة السكنية ومصلحة تكنولوجيا البيئة تولى اليوم الكشف ميدانياً على الحريق الذي إندلع في مستودع لتخزين الزيوت يضم معملاً لصنع أكياس النفايات ورقائق الالومنيوم والنايلون اللاصق في منطقة المكلس.

 

وبنتيجة الكشف تبيّن أن المبنى يحتوي على كميات كبيرة من الزيوت الغذائية والمواد الغذائية والحاويات البلاستيكية والمواد الاولية المستخدمة لصناعة أكياس النايلون".

 

وأكد البيان " أن احتراق المواد المذكورة يؤدي الى انبعاث غازات ملوّثة تشكّل خطراً على صحة الانسان والبيئة المحيطة منها على سبيل المثال لا الحصر أحادي أكسيد الكربون ( CO ) ، الغبار (  Particulate Matter) وغيرها من الملوثات السامة كالمعادن الثقيلة والملوّثات العضوية الثابتة".

 

واضاف بيان وزارة البيئة " أنه نظراً لخطورة المواد المنبعثة وحفاظاً على السلامة العامة ، يُنصح بالبقاء بعيداً قدر المستطاع عن مكان الحريق ، كما يُرجى من المواطنين التزام المنازل لاسيما أولئك الذين يعانون من التحسس ومشاكل الجهاز التنفسي والاطفال وكبار السن.وأنه بهدف إجراء تقييم دقيق وشامل وتقني إقترح فريق الكشف الميداني معاينة مكان الحريق يعد إخماده وذلك للكشف على نوعية وكمية مخلّفات الحريق والرماد المتبقي من اجل تحديد النفايات الخطرة منها بغية الوصول الى الطرق الأسلم بيئياً للتخلص منها ".

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