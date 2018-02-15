كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحوّل مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتساقط امطار متفرقة ليل الجمعة - السبت، تبدأ جنوب البلاد وتمتد تدريجيا نحو الوسط فالشمال.وجاء في النشرة الاتي:



-الحال العامة: طقس متقلب على الحوض الشرقي للمتوسط بدءا من بعد ظهر اليوم حتى مساء الجمعة، حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي يؤدي الى طقس ماطر وبارد.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل، مع انخفاض نسبة الرطوبة وظهور طبقات خفيفة من الغبار تسوء معها الرؤية أحيانا. كما نشهد تساقط أمطار جنوب شرقي البلاد ليلا.

الجمعة: قليل الغيوم مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع ضباب على المرتفعات وتساقط امطار متفرقة ليل الجمعة - السبت تبدأ جنوب البلاد وتمتد تدريجيا نحو الوسط فالشمال.

السبت: غائم وماطر بغزارة أحيانا مع برق ورعد ورياح ناشطة، كما تنخفض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.

-الحرارة على الساحل من 10 الى 22 درجة، فوق الجبال من 8 الى 16 درجة، في الأرز من -2 الى 12 درجة، في الداخل من 6 الى 17 درجة.

-الرياح السطحية شمالية شرقية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س.

-الانقشاع متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 40 و 65 %.

-حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 18 درجة.

-الضغط الجوي 765 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:23 ساعة غروب الشمس:21:17