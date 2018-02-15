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هذا ما ستتناوله كلمة نصرالله غداً.. و حزب الله سيُرجئ إعلان أسماء مُرشحيه

15
FEBRUARY
2018
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اشارت «الأخبار» الى ان الزيارات الأميركية إلى لبنان و«عروض» موفديها، والأزمة الحدودية البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، إضافةً إلى إسقاط الجيش السوري لطائرة إسرائيلية الأسبوع الماضي، مواضيع سيتناولها الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، خلال كلمةٍ له بعد ظهر يوم غد، بمناسبة الذكرى السنوية لقادة المقاومة الشهداء.


على صعيد آخر، علمت «الأخبار» أنّ حزب الله سيُرجئ إعلان أسماء مُرشحيه إلى الانتخابات النيابية، إلى ما بعد خطاب نصرالله، وذلك بعد أن كان متوقعاً أن يُعلن «الحزب» الأسماء في دوائر الجنوب والبقاع وبعبدا وجبيل وبيروت، قبل يوم غد، ولكن هناك العديد من التفاصيل التي لم تُنجز بعد.

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