كنعان للـmtv: قررنا إنجاز تحالفاتنا قبل تقديم التراشيح

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- في المتن أغلب الظن أننا سنتحالف مع "الطاشناق" والمفاوضات لا تزال قائمة مع كلّ الأفرقاء

- ليس صحيحا الكلام عن أنّ عدم التحالف مع القوات في دائرة الشمال سيؤدي إلى عدم االتحالف معهم في كل لبنان

- قررنا إنجاز تحالفاتنا قبل تقديم التراشيح

- طالما أنّ الكتائب لم يذهبوا إلى القضاء فهذا يعني أنهم لا يملكون أدلّة لتهم الفساد



- لكل من يسأل عن الإبراء المستحيل، ولكل من كان ضدنا وقتها ولكلّ من اتهمنا أننا ميليشيا حزب الله في لجنة المال نقول أن الابراء المستحيل صار قانوناً يُستعان به

- الإبراء أصبح قانونا يؤكّد حصول المخالفات المالية ولا يمحيها

- كلّ العهود السابقة تتحمل مسؤولية أزمة النفايات التي نشهدها اليوم، نحن وحدنا من صوّتنا ضد خطة النفايات

- أوقفوا المسرحيات والصراخ ودعونا نعمل

- التغيير لا يمكن أن يصبح واقعاً دون عمل جاد ودؤوب وكلّ ما أنجز حتى اليوم من القانون الانتخابي الى الموازنة وتصدّي الجيش للارهاب مهما قالوا فهم إنجازات واضحة والعهد بحاجة الى دعم وليس الى تذمر

- نحن نعد المساعدين القضائيين بمتابعة ملفهم الى أن يصدر القرار الذي ينصفهم



- حزب الكتائب يلعب دورا سلبياً فهو شارك في معظم الحكومات والمعارضة لا تكون بالصراخ فقط

- نحن في التيار الوطني الحر رواد تجربة قيادية وريادية ونضالية في المعارضة منذ ١٣ تشرين حين ظنوا أننا انتهينا

- خياراتنا لم تكن يوما تحت عباءة إيران ولا عباءة السعودية

- نحن نطالب كلّ من يعارض أن يقدّم لنا بدائل وخطط

- لا يمكن تجاهل الأخطار الخارجية التي تهدّد لبنان ولا يمكن تجاهل القوة التي تشكّلها المقاومة لحماية لبنان من هذه الأخطار



- البعد الوطني لاغتيال الرئيس الحريري لا يزال موجوداً

- الخيار الذي أخذناه في الداخل بعد اغتيال الرئيس الحريري هو الخيار الذي ما زلنا نأخذه اليوم وهو التفاهم

- وصول رئيس جمهورية قوي كالعماد عون لأول مرة بعد اتفاق الطائف والتشارك مع الرئيس الحريري أوصلنا إلى العديد من الانجازات

- المعادلة السياسية القائمة اليوم فيها "لبننة" أكثر بكثير من المعادلات السابقة

- المعادلة السياسية في لبنان تغيّرت اليوم وتحقّقت الشراكة الحقيقية بين المسيحيين والمسلمين

- الدراسات التي قمنا بها تُرجح أن ننال كتلة أكبر من الكتلة الحالية

- توصلنا الى لجنة مشتركة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لدراسة أي محاولة جدية للتحالف في الدوائر الانتخابية