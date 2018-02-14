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من سيراقب عملية اقتراع المغتربين في الخارج؟

14
FEBRUARY
2018
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حوالى 92 الف مغترب مسجّل يتحضر لخوض الانتخابات النيابية اللبنانية المقبلة، وفيما يستمر وضع اللمسات الاخيرة تمهيدًا لاستكمال التحضيرات اللوجستية في المراكز الموزعة في الخارج، برزت دعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي لوزارة الداخلية بإرسال ممثلين عنها لمراقبة أقلام اقتراع المغتربين في الخارج

وزارة الداخلية التي تسابق الوقت في الداخل من اجل اتمام التحضيرات للانتخابات، هل يمكنها ان ان تحمل ايضًا وزر مراقبة اقتراع المغتربين؟

بري رأى ان دور وزارة الداخلية مهم في هذا الشأن، منعاً لأي ضغوط قد يتعرّض لها الجسم الدبلوماسي والسفراء والقناصل من كل القوى السياسية، اذ إن هذه الانتخابات مصيرية بالنسبة للبنان.. فهل يمكن ان يتعرض الديبلوماسيون في الخارج الى اي شكل من اشكال الضغط؟ ومن من؟

البعض يرى في توقيت هذا الطلب نوع من تصويب على وزارة الخارجية على خلفية الخلاف مع بري، بالرغم من ان المعنيين لا يضعونه سوى في خانة الحرص على الانتخابات

على اي حال، صعوبات تقنية عدة تحول دون ارسال موظفين مؤهلين من الداخلية للقيام بهذا الدور بحسب ما اكد الوزير نهاد المشنوق، فالأمر يحتاج الى تحضير وكان من المفترض ان يطرح سابقًا، وأكد المشنوق في هذا الاطار انه يجب ان يكون هناك ثقة بالجسم الديبلوماسي.


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