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مقدمة نشرة الأخبار المسائية - الاربعاء 14 شباط 2018

الذكرى الثالثةَ عشرةَ لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، بدت أقرب ما يكون إلى احتفال أول لزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري ...



في كل تفصيل وشكل ومضمون ...



وحدَه كان على المنصة، لا شركاء، ولا حلفاء، لا صورة جماعية ولا أياديَ مرفوعة لمجموعة ...



وحدَه سعد الحريري، ملأ المناسبة والقاعة والبرنامج ذات الخطاب الوحيد ...



والخطاب جاء شاملاً، من تحية القدس اللافتة، عشية وصول تيلرسون إلى بيروت ... مروراً ببيان انتخابي كامل، من الداخل المستقبلي إلى ربط النزاع مع حزب الله ...



وانتهاء بكلام صريح صارخ، لامس بق البحصة، عمن قال أنهم ضلوا الصداقة وكتبوا التقارير وقصدوا شرذمة المستقبل وخدموا خصومه ...



في 14 شباط 2018، سعد الحريري لم يكن وحيداً، كان زعيماً ...