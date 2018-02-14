الحزب الديمقراطي: الكلام عن رفضنا التحالف مع الحزب القومي مستغرب

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أعلنت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني، في بيان "أن ما صدر في أحد المواقع الالكترونية نقلاً عن لسان أحد مسؤولي الحزب السوري القومي الإجتماعي، والذي يدّعي رفض أو تحفظ رئيس الحزب وزير المهجرين طلال أرسلان للتحالف مع القومي في دائرة الشوف - عاليه، هو كلام مستغرب من مسؤول يفترض منه أن يكون ملتزماً في سياسة حزبه وقيادته".



وأعتبرت أن "ما هو مستغرب أكثر، أن لا يصدر أيّ رد أو توضيح من قيادة الحزب الذي نعتبره حليفاً استراتيجياً تجمعنا معه كل العلاقات الطيّبة على كافة الصعد والمستويات"، متمنية أن "يتمّ الفصل ما بين العلاقات الاستراتيجية والتحالفات مع الأحزاب الحليفة والصديقة، وما بين شخصنة البعض وتحوير الأمور بما يخدم مصالحه الشخصية وطموحاته المعهودة".