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وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري يمثل لبنان في اليوم الختامي لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق

14
FEBRUARY
2018
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شارك وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري في اليوم الختامي لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق ممثلاً الجمهورية اللبنانية بمشاركة ٦٢ دولة و ١٦ منظمة دولية واقليمية.


حثّ الوزير خوري في كلمته على ضرورة تطوير الاقتصاد العراقي بكافة قطاعاته الانتاجية عبر تحقيق إصلاحات إدارية ومالية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص. وأشار: "إنّ فرصَ تطوير وتعزيز التعاون بين اقتصاداتِ الدولِ العربيةِ على الصعيد السياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ أصبحَ ضرورياَ اليومَ أكثر من أيّ وقتٍ مضى. فمنَ اللافتِ ضعفُ التبادلُ التجاريبين الدولِ العربيةِ إلى جانبِ ضعفِ الاستثماراتِ العربيةِ الثنائية. في الواقع، إنني أؤمنُ بأنّ غيابَ استراتيجية إنمائية مشتركة للدولالعربية هو السببُ الرئيسي الذي ساهمَ بشكلٍ كبيرٍ في انخفاضِالمشاريع المشتركة.
من هنا، علينا التركيز على المجالاتِ والفرصِ التي تدعمُ المشروعَالعربيّ للتكاملِ الاقتصادي حيثَ أن المنطقة العربية بحاجةٍ ماسةٍإلى التكاملِ والتعاونِ من أجلِ تقريبِ المفاهيمِ والأنظمة والقوانينوتقليصِ الفروقاتِ وتحويلِها إلى فرصِ تكامل وقيم مضافة.

 

كما وشكر الاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي على دعمهم المستمر للدول العربية وتمنى أن تتكلّل هذه المبادرة الكويتية بالنجاح والمزيد من التكاتف العربي.


التقى الوزير رائد خوري على هامش المؤتمر بالسفير الياباني في الكويت ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير ووزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ووزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الخارجية أنور غرغاش وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.


كما والتقى مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية السيد عبد الوهاب احمد البدر حيث تباحثا في مجالات التعاون بين الدولتين ومشروع تمويل الصندوق الكويتي للإهراءات في مرفأ بيروت والدور المهم الذي سيلعبه لبنان في المرحلة المقبلة في عملية إعادة إعمار سوريا كما وتطرّق خوري إلى الخطة الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة اللبنانية ودور شركة ماكينزي الاستشاري.


وكان قد رافق خوري كل من القائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في دولة الكويت السيد ماهر خير ونائب رئيس البعثة السيدة نسرين بو كرم ومستشار الشؤون الانمائية لدولة رئيس الحكومة المهندس فادي فواز.

 

 

 

 

 

 

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