انفجار بآلية اسرائيلية... وسقوط اصابات!

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ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم" أن انفجار لغم أرضي بمركبة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي قرب مدينة أريحا، ادّى الى سقوط عدد من الاصابات.

وأشارت إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرت نشر تفاصيل إضافية عن الحادث.

في هذا الوقت، أفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن اللغم انفجر عند مرور المركبة العسكرية في منطقة المغطس، بالقرب من شارع 90 في غور الأردن.

ونقلت الوكالة عن مصادر اسرائيلية قولها إن جنديين أصيبا بجروح نتيجة لانفجار اللغم في الجزء الخلفي من المركبة، وإن الجنديين ما زالا داخل المركبة خشية من أن تكون هذه المركبة قد علقت في حقل للألغام بتلك المنطقة الحدودية.