بالصور - ما حقيقة صورة السيد نصرالله في أحد المطاعم الشعبية في الضاحية؟!

A + A -

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي ضجة وبلبلة تسببت بها صورة انتشرت قيل أنها للسيد حسن نصرالله خلال تواجده في أحد المطاعم الشعبية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وبينما لاقت الصورة انتشاراً واسعاً على أنها تعود للسيد نصرالله، سرعان ما أوضح نشطاء أن السيد الظاهر في الصورة ليس نصرالله، فيما اختلفت التكهنات بين عدد من اسماء شخصيات تحمل شبها، واتفقت آراء عدة على أن الشخص الظاهر في الصورة هو السيد حسين وزنة الذي يحمل شبهاً كبيراً بنصرالله، وقد عمل بعض أقارب السيد وزنة على تأكيد الأمر عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.