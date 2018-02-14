living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أبو زيد: ذاهبون الى انتخابات جزين بقلب واحد كتيار وطني حر

14
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رأى النائب امل ابو زيد، "ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ثبّت الاستقرار بوصوله الى رئاسة الجمهورية وأرسى نهجا جديدا في الحكم"، مشيرا الى "ان رئيس الحكومة سعد الحريري سيسلط الضوء اليوم في ذكرى استشهاد الرئيس الحريري، على هذا المسار الجديد اضافة الى محاكاته للذكرى من الناحية العاطفية لأننا شعب عاطفي بطبيعتنا الشرقية".
 
ولفت عبر برنامج حوار اليوم على شاشة الـOTV الى "ان العلاقة بين التيار الوطني الحر والمستقبل لم تكن سليمة بسبب الاختلاف في النهج السياسي الداخلي كما ابتعدا بالنظرتان المختلفتان للأمور الاستراتيجية، إلا ان الرئيس ميشال عون عو السباق في تأسيس تفاهمات سياسية مع الخصوم لتصب في خانة الوحدة الداخلية وهذا ما تقوم عليه مبادئ التيار، موضحا ان هذه التفاهمات ليست ثنائية وليست موجهة ضد أحد وهو مسار بدأ من خلال رفض عزل حزب الله في ال 2006 وابرمنا تفاهما معه على هذا الاساس كما ان التفاهم الذي جرى بين التيار الوطني وتيار المستقبل يهدف الى ارساء الاستقرار الداخلي، لننقل البلد الى الاستقرار السياسي ونجري الانتخابات بجو ديموقراطي صحي".
 
وأكد ابو زيد "ان التباين بمقاربة الأمور السياسية والاقتصادية بين التيار الوطني الحر وحركة أمل، ليس بجديد وهو بدأ قبل وصول الرئيس عون الى بعبدا، ولا يخفى على أحد انه لدينا نظرة مختلفة عن كيفية بناء الدولة ومحاربة الفساد وممارسة السياسة وفق الدستور والقوانين، مع حركة أمل ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ولكن لا يجب ان يعرقل هذا الخلاف بناء الدولة"، مضيفا "ان هناك رئيس واحد للبلاد هو رئيس الجمهورية ولا دولة تسير بثلاثة رؤوس على الرغم ان التنسيق ضروري ولكن لا تجوز العودة الى حكم الترويكا". 
 
وقال:" ذاهبون الى انتخابات جزين بقلب واحد كتيار وطني حر."
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout