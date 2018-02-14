انتخابات 2018: ليون يعلن عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية

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صدر عن عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر الوزير السابق كابي ليون البيان التالي:

بعد التشاور مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، أعلن عزوفي عن الترشح للانتخابات النيابية في هذه الدورة الانتخابية.

كما أعرب عن ثقتي وارتياحي للخيار التفاوضي والتحالفي المعتمد من التيار في ما يخص دائرة زحلة عموماً، ومقعد الروم الأرثوذكس خصوصاً.

وأشكر كل اهالي قضاء زحلة وبشكل خاص الداعمين الذين أبدوا لي رغبتهم الصادقة بأن أمثِّلهم في الندوة البرلمانية، معاهداً اياهم انني كما كنت ولا ازال اعمل بجهد لتحقيق اهدافي السياسية، وهي دوماً وطنية لا شخصية، سأستمر في ذلك من اي موقع، انطلاقاً من القيم التي أرساها فخامة العماد ميشال عون وهي راسخة في مسيرة التيار الوطني الحر.