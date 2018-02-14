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طقس نهاية الاسبوع.. عاصف!

14
FEBRUARY
2018
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يستقر الطقس على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل يوم الجمعة المقبل حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوي متمركز فوق جزيرة كريت مما يؤدي الى طقس غائم وماطر خلال عطلة نهاية الاسبوع.
 
الطقس المتوقع في لبنان:
 
الأربعاء: غائم الى غائم جزئياً مع أمطار خفيفة محلية في الفترة الصباحية ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل، كما يتكون الضباب على المرتفعات.
 
الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الجبال.
 
الجمعة: قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة خلال النهار، يتحول مساءً الى غائم مع رياح ناشطة وضباب على المرتفعات وتبدأ الامطار بالتساقط ليلاً.
 
الرياح السطحية:  غربية الى جنوبية غربية نهاراً، جنوبية شرقية ليلاً، سرعتها بين ١٠ و ٢٥ كلم/س
 
الانقشاع:  جيد على الساحل متوسط على المرتفعات بسبب الضباب
 
الرطوبة النسبية على الساحل:  بين ٥٥و ٧٥%.
 
حال البحر:  متوسّط ارتفاع الموج الى معتدل.     
 
حرارة سطح الماء:   ١٨°م.
 
الضغط الجوي: ٧٦٧ ملم زئبق
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