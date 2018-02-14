أسرار الصحف ليوم الاربعاء 14 شباط 2018

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البناء: خفايا

خفايا

لفتت أوساط سياسية إلى إعادة تسليط الضوء على مؤسسة دولية عادت بدورها إلى التلويح باتخاذ قرارات قد تمسّ المقاومة في المرحلة المقبلة. وأشارت المصادر إلى أنه في كلّ فترة تعود المؤسسة المُشار إليها إلى الضوء عندما يحقّق محور المقاومة انتصارات في معاركه ضدّ التنظيمات الإرهابية أو توجيه ضربة قاسية للعدو «الإسرائيلي».

كواليس

قال دبلوماسيون في أوروبا إنّ المسؤولين الأمنيين الأوروبيين قلقون من تراجع مناخات التوصل لتسويات أميركية روسية وأميركية إيرانية تبدو ضرورية للتقدّم نحو تحقيق الاستقرار في كلّ من سورية والعراق، وإنّ استمرار حال النزاع سيعني بالنسبة للأمن والاقتصاد في أوروبا المزيد من الأعباء سواء بتدفق النازحين أو الإرهاب، وإنّ مباحثات سياسية أوروبية تجري لبلورة مبادرة تشجّع على فصل القضايا الخلافية بين الأطراف الثلاثة عن مساعي الاستقرار في سورية والعراق.

اللواء: اسرار

لغز



لاحظ معنيون تغيُّر لهجة الخطاب التعبوي لحزب بارز في الغرف المغلقة في ما خصّ قواعد الاشتباك الانتخابي.



غمز



يقول بعض الدائرين في فلك قطب فاعل سياسياً ونيابياً أن سلّة الترشيحات العائدة له لم تحسم بعد بصورة قاطعة.

همس



بدا مرجع كبير منزعج من محاولات توظيف «أموال رسمية» في البازار الانتخابي.

النهار: اسرار الآلهة

حفاوة لافتة

استوقف البعض الحفاوة اللافتة التي قوبل بها نوّاب "اللقاء الديموقراطي" لدى زيارتهم عرب خلدة وما إذا كانت لها دلالات انتخابيّة..



تجنبا للحرب

تتوقّع دولة عربيّة أن يكون التوسّع الإيراني في المنطقة موضوع بحث جدّي توصّلاً إلى وضع حد له وتلافياً لحرب في المنطقة...



وعود

تردّد أن نواباً حصلوا في مقابل عزوفهم عن الترشّح للانتخابات على وعود بتعيينهم وزراء في الحكومات المقبلة....

مرشحون رحل

ينتظر أن تشهد الانتخابات النيابيّة المقبلة عدداً من "المرشّحين الرحل" الذين يترشّحون في مناطق غير مناطقهم...

الجمهورية: اسرار

اهتمام

رأى البعض في الإهتمام الذي حظي به مسؤول روحي في الفاتيكان مؤشراً لحجم إهتمامه بحل قضية كانت عالقة.

رصيد

عُلم أن أحد النواب السابقين المخضرمين رشّح نجله للإستحقاق الإنتخابي المقبل واضعاً رصيده السياسي

في تصرُّفه.

سفر

لاحظت أوساط سياسية أن وتيرة السفر لدى غالبية النواب والمرشحين متدنية جداً قياساً مع فترات سابقة لانشغال هؤلاء حالياً بماكيناتهم الإنتخابية والتحالفات.

صاروخ



سجّل دبلوماسي أوروبي أن طائرة حربية روسية أُسقِطت بصاروخ أميركي الصنع، وبعد أيام قليلة أُسقِطت طائرة (إسرائيلية) أميركية الصنع بصاروخ روسي.