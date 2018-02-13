انتخابات 2018: المال الانتخابي قانوناً: أكثر من 50 مليار لدائرة ... كيف تُنفق؟ ومَن يراقب؟

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نسمع كثيرا بما يعرف بسقف الانفاق الانتخابي من دون ان ندرك حجم الاموال التي تهدر "تحت هذا العنوان الفضفاض" والذي حددته المادة 61 من القانون الجديد

وعليه، وبلغة الارقام، فلنجر سويا عملية حسابية بسيطة للدائرة الاكبر من حيث الناخبين والتي تظهر هنا بوضوح على انها الدائرة الجنوبية التي تضم النبطية بنت جبيل مرجعيون وحاصبيا،:

هي ارقام هائلة تنفق انتخابيا اما السؤال المطروح : فهل من يدقق فعليا؟ وماذا يشمل الحساب الذي يفتح عل هذا الاساس؟

باحد المرشحين سابقا : رشيد درباس اتصلنا نسأل:

بتحايل او بلا تحايل، هي مبالغ طائلة ينفقها المرشحون الطامحون ،مبالغ لم تصرفها يوما الدولة خدمة للانماء في تلك المناطق.

فمن التبرعات بالسبعينات، الى 30 الف دولار صرف بالتسعينات،كما يقول درباس، فمليارات بال2018، كما يقول القانون الجديد.