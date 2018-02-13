تويني يوقع مذكرة نوايا للتعاون اللبناني البولندي في مجال مكافحة الفساد

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عقد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني لقاءً في السراي الحكومي ضم من الجانب البولندي رئيس جهاز مكافحة الفساد البولندي الوزير إرنست بيدا، ونائبه الوزير غريغور أوتشيك، ومنسق العلاقات الدولية في الجهاز السيد بافل روتكوفسكي. أما من الجانب اللبناني، فقد حضر الاجتماع المستشار القانوني لوزارة شؤون مكافحة الفساد المحامي وديع عقل، ورؤساء الأجهزة الرقابية المعنية.

وقام الوفد البولندي بعرضٍ منهجي لآليات وتشريعات مكافحة الفساد في بولندا، كذلك أساليب العمل في هذا المجال والنتائج العملية له. وتبع ذلك مناقشة عامة بين الوفدين انتهت بتوقيع مذكرة نوايا للتعاون اللبناني البولندي في مجال مكافحة الفساد وتبادل الخبرات والمساعدة التقنية والعلمية.

وبعدها رافق الوزير تويني رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي إلى قصر بعبدا حيث التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووجه له دعوة لزيارة بولندا.