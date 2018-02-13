living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس عون لرئيس وزراء بولندا: لتعمل بلادكم على المساعدة لتأمين عودة النازحين السوريين وتدعم لبنان كمركز دولي لحوار الأديان والحضارات

13
FEBRUARY
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيتسكي خلال استقباله له بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، أن لبنان يتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع بولندا وتطويرها في مختلف المجالات، لافتاً إلى قرابة الدم التي تجمع بين عائلات لبنانية وأخرى بولندية منذ أيام الحرب العالمية الثانية.

 

ورحب الرئيس عون برغبة الشركات البولندية بالمشاركة في مشاريع إنمائية وإنشائية في لبنان. وكذلك، في مجال التنقيب عن النفط والغاز. ونوه رئيس الجمهورية بالتجربة البولندية في مكافحة الفساد والتي جعلت بولندا في موقع متقدم بين دول العالم في أقل من عشر سنوات.

 

وعرض الرئيس عون على الرئيس مورافيتسكي الأوضاع العامة في لبنان والتحديات التي تواجه اللبنانيين في الظرف الراهن ولا سيما منها التهديدات والأطماع الاسرائيلية بالمياه والأرض، إضافة إلى تداعيات النزوح السوري إلى لبنان. وطلب رئيس الجمهورية من بولندا، العضو في مجلس الأمن الدولي حتى العام 2019، العمل ضمن الأمم المتحدة لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بعد توافر الظروف الأمنية الملائمة.

 

وأعلم الرئيس عون رئيس وزراء بولندا أن لبنان يعمل على أن يكون مركزاً دولياً لحوار الأديان والحضارات والثقافات طالباً دعم بلاده للرغبة اللبنانية التي أبلغت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييريس.

 

وكان الرئيس مورافيتسكي قد نقل إلى الرئيس عون في مستهل اللقاء تحيات رئيس بولندا أندريه دودا وتمنياته له بالتوفيق والنجاح في قيادة السفينة اللبنانية إلى شاطئ الأمان. وعبّر مورافيتسكي عن اهتمام بلاده بالوضع في لبنان وبتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتجارية. واقترح توسيع التعاون بين لبنان وبولندا من خلال المساهمة في مشاريع تنموية مثل الطرق والكهرباء والنفط إضافة إلى تعميم التجربة البولندية في مكافحة الفساد.

 

ونقل مورافيتسكي إلى الرئيس عون دعوة رسمية من الرئيس البولندي أندره دودا لزيارة بولندا، فشكره الرئيس على الدعوة ووعد بتلبيتها على أن يحدد موعدها عبر القنوات الديبلوماسية.

 

وقبل مغادرته قصر بعبدا، دوّن رئيس وزراء بولندا كلمة في سجل التشريفات أكد فيها على عمق العلاقات اللبنانية-البولندية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout