الرئيس عون لرئيس وزراء بولندا: لتعمل بلادكم على المساعدة لتأمين عودة النازحين السوريين وتدعم لبنان كمركز دولي لحوار الأديان والحضارات

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ابلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيتسكي خلال استقباله له بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، أن لبنان يتطلع إلى تعزيز العلاقات الثنائية مع بولندا وتطويرها في مختلف المجالات، لافتاً إلى قرابة الدم التي تجمع بين عائلات لبنانية وأخرى بولندية منذ أيام الحرب العالمية الثانية.

ورحب الرئيس عون برغبة الشركات البولندية بالمشاركة في مشاريع إنمائية وإنشائية في لبنان. وكذلك، في مجال التنقيب عن النفط والغاز. ونوه رئيس الجمهورية بالتجربة البولندية في مكافحة الفساد والتي جعلت بولندا في موقع متقدم بين دول العالم في أقل من عشر سنوات.

وعرض الرئيس عون على الرئيس مورافيتسكي الأوضاع العامة في لبنان والتحديات التي تواجه اللبنانيين في الظرف الراهن ولا سيما منها التهديدات والأطماع الاسرائيلية بالمياه والأرض، إضافة إلى تداعيات النزوح السوري إلى لبنان. وطلب رئيس الجمهورية من بولندا، العضو في مجلس الأمن الدولي حتى العام 2019، العمل ضمن الأمم المتحدة لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بعد توافر الظروف الأمنية الملائمة.

وأعلم الرئيس عون رئيس وزراء بولندا أن لبنان يعمل على أن يكون مركزاً دولياً لحوار الأديان والحضارات والثقافات طالباً دعم بلاده للرغبة اللبنانية التي أبلغت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتييريس.

وكان الرئيس مورافيتسكي قد نقل إلى الرئيس عون في مستهل اللقاء تحيات رئيس بولندا أندريه دودا وتمنياته له بالتوفيق والنجاح في قيادة السفينة اللبنانية إلى شاطئ الأمان. وعبّر مورافيتسكي عن اهتمام بلاده بالوضع في لبنان وبتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتجارية. واقترح توسيع التعاون بين لبنان وبولندا من خلال المساهمة في مشاريع تنموية مثل الطرق والكهرباء والنفط إضافة إلى تعميم التجربة البولندية في مكافحة الفساد.

ونقل مورافيتسكي إلى الرئيس عون دعوة رسمية من الرئيس البولندي أندره دودا لزيارة بولندا، فشكره الرئيس على الدعوة ووعد بتلبيتها على أن يحدد موعدها عبر القنوات الديبلوماسية.

وقبل مغادرته قصر بعبدا، دوّن رئيس وزراء بولندا كلمة في سجل التشريفات أكد فيها على عمق العلاقات اللبنانية-البولندية.