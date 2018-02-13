إلى المُغرضين.. كلمة باسيل في الكويت واضحة وضوح الشمس

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ذكر وزير الخارجيّة جبران باسيل في كلمته في اجتماع دول التحالف ضد الاٍرهاب الذي عقد اليوم في الكويت أن مكونات الانتصار على الإرهاب وداعش كانت ثلاث: جيش باسل وشعب مقاوم، مجتمع متنوع يرفض الأحادية والتطرّف، وسياسة عامة استباقية. كما وانّ الوزير باسيل هاجم من زرع الكيان الإسرائيلي في منطقتنا وشرد الشعب الفلسطيني، وسمّى الأشياء بأسمائها عندما انتقد من دعم وغذا التنظيمات التكفيرية بهدف تغيير الأنظمة. لذا، فالكلمة واضحة وضوح الشمس أمام ممثلي 74 دولة وبحضور وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية رئيكس تيلرسون الّذي أصغى بتركيز واهتمام كبيرين.

انّ الانتقاد من بعض المُغرضين يثبت أن من يعمل بكدّ وجهد وضمير وطنيّ يستثير بعض الذين لا يجيدون سوى بثّ بذور التفرقة بين مكونات الشعب اللبناني المقاوم البطل.