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لجنة المال والموازنة: ارادة انتاج واقرار ل٧ قوانين وتوصيات للحكومة.. كنعان: لاحالة مشروع موازنة ٢٠١٨ من دون تأخير

13
FEBRUARY
2018
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إجتمعت لجنة المال والموازنة اليوم برئاسة النائب إبراهيم كنعان وبحضور النّواب: نواف الموسوي، هاني قبيسي، خضر حبيب، نبيل دو فريج، كاظم الخير، أحمد فتفت، أنطوان زهرا، سمير الجسر، علي فياض، أنور الخليل، علي بزي وقاسم هاشم.

 

كما شارك في الإجتماع السفير جان معكرون رئيس مركز الاستشارات والابحاث في وزارة الخارجية والمغتربين والقنصل ريتا القمر والسيد رالف مطر، إضافة الى السيدة مريم عيد رئيسة


مصلحة الصناعات الزراعية في وزارة الزراعة، السيدة غادة سفر مستشارة قانونية في وزارة الاقتصاد والتجارة والسيدة فرح دوغان خبيرة تجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة، القاضي جان فهد رئيس مجلس القضاء الأعلى والقاضي طانيوس الصغبيني مستشار وزير العدل، كما شارك السيد آلان سيفاني مدير عام وزارة المالية والسيدة مارلين نعمة رئيسة الدائرة القانونية في وزارة الإقتصاد والتجارة.

 

بعد الإجتماع عقد النائب إبراهيم كنعان مؤتمراً صحفياً أكدّ فيه ضرورة توفر إرادة الإنتاج والعمل الجاد لبناء دولة، فما حصل اليوم من إقرار لسبعة مشاريع قوانين خير دليل على ذلك.
عدد النائب كنعان مشاريع القوانين المُقرّة وهي :

 

الاتفاقية الأورومتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي، مع طلب لجنة المال بأن يكون العمل جاد مع اللجنة الوزارية المختصة والوزراء المعنيين لكي نصل الى تقييم إيجابي بالإضافة الى توصية اللجنة بالقضايا والشؤون الجمركية والأخذ بعين الاعتبار المصلحة اللبنانية..

 

إضافة الى إقرار مشروع إبرام البروتوكول الملحق بإتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي بعد انضمام جمهورية كرواتيا.

 

كما أُقر مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة اللبنانية الانضمام الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام ٢٠١٥ والذي يستفيد منه لبنان، ومشروع القانون الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية بشأن تطبيق مشروع تعاون حول بنية تحتية آمنك لتكنولوجيا المعلومات.

 

وأخيراً وليس آخراً أصدرت اللجنة توصية للحكومة لإتخاذ القرار بتعيين الناجحين في المباراة التي أجريت لتعيين مساعدين قضائيين بعد النقص الفادح في الجسم القضائي، خاصة وأنّ وزير العدل كان قد سبق ورفع مشروع مرسوم الى مجلس الوزراء في هذا الخصوص ولم يُبت به.

 

وأخيراً إقرار القانون المتعلّق بمنصب الشرف في القضاء والاتفاق على التواصل مع القاضي صغبيني ومقدمي هذا الاقتراح وعرضه الخميس في لجنة المال.

 

وفي نهاية المؤتمر أشار كنعان الى ضرورة إنجاز موازنة ٢٠١٨ فقبل ذلك لا يمكن الحديث عن اصلاحات جدية وضبط للعجز.إجتمعت لجنة المال والموازنة اليوم برئاسة النائب إبراهيم كنعان وبحضور النّواب: نواف الموسوي، هاني قبيسي، خضر حبيب، نبيل دو فريج، كاظم الخير، أحمد فتفت، أنطوان زهرا، سمير الجسر، علي فياض، أنور الخليل، علي بزي وقاسم هاشم.

 

كما شارك في الإجتماع السفير جان معكرون رئيس مركز الاستشارات والابحاث في وزارة الخارجية والمغتربين والقنصل ريتا القمر والسيد رالف مطر، إضافة الى السيدة مريم عيد رئيسة

 

مصلحة الصناعات الزراعية في وزارة الزراعة، السيدة غادة سفر مستشارة قانونية في وزارة الاقتصاد والتجارة والسيدة فرح دوغان خبيرة تجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة، القاضي جان فهد رئيس مجلس القضاء الأعلى والقاضي طانيوس الصغبيني مستشار وزير العدل، كما شارك السيد آلان سيفاني مدير عام وزارة المالية والسيدة مارلين نعمة رئيسة الدائرة القانونية في وزارة الإقتصاد والتجارة.

 

بعد الإجتماع عقد النائب إبراهيم كنعان مؤتمراً صحفياً أكدّ فيه ضرورة توفر إرادة الإنتاج والعمل الجاد لبناء دولة قوية، مشيراً الى ان ما حصل اليوم من إقرار لسبعة مشاريع قوانين خير دليل على ذلك.

 

وقد عدد النائب كنعان مشاريع القوانين المُقرّة وهي :
الاتفاقية الأورومتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي، مع طلب لجنة المال بأن يكون العمل جاد مع اللجنة الوزارية المختصة والوزراء المعنيين لكي نصل الى تقييم إيجابي بالإضافة الى توصية اللجنة بالقضايا والشؤون الجمركية والأخذ بعين الاعتبار المصلحة اللبنانية..

 

إضافة الى إقرار مشروع إبرام البروتوكول الملحق بإتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي بعد انضمام جمهورية كرواتيا.

 

كما أُقر مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة اللبنانية الانضمام الى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام ٢٠١٥ والذي يستفيد منه لبنان، ومشروع القانون الرامي الى الإجازة للحكومة إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الايطالية بشأن تطبيق مشروع تعاون حول بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات.

 

وأخيراً وليس آخراً أصدرت اللجنة توصية للحكومة لإتخاذ القرار بتعيين الناجحين في المباراة التي أجريت لتعيين مساعدين قضائيين بعد النقص الفادح في الجسم القضائي، خاصة وأنّ وزير العدل كان قد سبق ورفع مشروع مرسوم الى مجلس الوزراء في هذا الخصوص ولم يُبت به.

 

وأخيراً أقرّت اللجنة القانون المتعلّق بمنصب الشرف في القضاء والاتفاق على التواصل مع القاضي صغبيني ومقدمي هذا الاقتراح وعرضه الخميس في لجنة المال.

 

وقد ختم كنعان بضرورة انجاز موازنة ٢٠١٨ قبل الانتخابات المقبلة اذ انه لا يمكن الحديث عن اصلاحات جدية قبل ذلك وخاصة وأنّ مؤتمري روما وباريس قد اقترب موعدهما، كما الكلام عن ضبط للعجز والهدر المتفلت في المالية العامة وقد طالب الحكومة باسم اللجنة باتخاذ القرار المناسب للبدء بمناقشة الموازنة من دون تأخير.

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