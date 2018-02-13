تاتش تستضيف مخيماً تدريبياً لعشرين فريقاً لبنانياً تأهلوا للمراحل النهائية من مسابقة منتدى MIT للشركات العربية الناشئة

A + A -

تأهل عشرون فريقاً من لبنان الى المرحلة النصف نهائية لمسابقة منتدى MIT للشركات العربية الناشئة في نسختها الحادية عشر، والتي ينظمها منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي. المسابقة التي تقام هذ العام في سلطنة عُمان في 19 نيسان المقبل، هي بالشراكة مع مجتمع جميل ومجموعة زين كشريك رقمي.

وكجزء من مراحل هذه المسابقة أقام منتدى MIT وبالشراكة مع تاتش شركة الاتصالات والبيانات المتنقلة الأولى في لبنان، مخيماً تدريبياً قبل النهائيات لعشرين فريقاً ريادياً من لبنان نجحوا بالتأهل الى المرحلة النصف نهائية في مسابقة هذا العام. المخيم أقيم مؤخراً في Beirut Digital District، حيث خضع المشاركون لتدريبات على مستوى عالٍ بهدف تزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في نهائيات المسابقة.

شهدت نسخة هذا العام من مسابقة منتدى MIT للشركات العربية الناشئة، إقبالاً واسعاً في أرجاء المنطقة، حيث وصل عدد الطلبات المسجلة الى أكثر من 5300 طلب اشتراك، بما فيها طلبات من المملكة العربية السعودية التي تشهد مسابقة أخرى في موازاة هذه، حيث تنوعت المشاريع المشاركة لتشمل قطاعات متعددة، مثل خدمات الانترنت والبرمجيات والتعليم والرعاية الصحية والصناعات الإبداعية.

المتأهلون الى المرحلة النصف نهائية من 14 دولة عربية موزعين على الشكل التالي : 20 من لبنان، 14 من مصر، 10 من الامارات، 9 من السعودية، 7 من الأردن، 6 من فلسطين، 4 من المغرب، 6 من تونس، 2 من البحرين، 2 من السودان، وفريقا واحدا من كلٍّ من الكويت، قطر، الجزائر، وعُمان.

وكما في السنوات السابقة، تتضمن المسابقة ثلاثة مسارات: مسار الأفكار، مسار الشركات الناشئة، ومسار الريادة الإجتماعية، حيث وصل إلى التصفيات 26 مشروعاً في مجال مسار الأفكار، و34 في مسار الشركات الناشئة، و24 مشروعاً في مسار الريادة الاجتماعية، وكل مشروع مُقدم من قبل فريق واحد، ويتكون كل فريق من ثلاثة أفراد على الأقل، ليصبح عدد الرياديين العرب الذين ستحتضنهم عُمان في الحفل الختامي في نيسان المقبل أكثر من 200 ريادي.

ستشارك الفرق الـ 84 المتأهلة في دورات تمهيدية خلال شهري شباط وآذار، والتي ستقام في كل من الأردن ومصر والامارات، في حين أن الفرق التسع الفائزة في مسابقة منتدى MIT في السعودية سيتم الإعلان عنها في شهر آذار، حيث ستكون جزءاَ من لائحة المتأهلين على مستوى المنطقة العربية، للحصول على القائمة الكاملة للمتأهلين إلى التصفيات نصف النهائية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mitarabcompetition.com.

وتحتفي المسابقة في نسختها الحادية عشر ككل عام، بالمبدعين العرب، الذين يتطلعون إليها على أنها منصة لعرض واختبار وتطوير أفكارهم ومهاراتهم الإبداعية، وتتخطى قيمة جوائز مسابقة منتدى MIT للشركات العربية الناشئة المالية الـ 160 ألف دولار أميركي، حيث سيتم توزيعها على الفائزين التسعة، ثلاثة في كل مسار، بالإضافة إلى ذلك سيستفيد المتأهلون الـ 84 من مجموعة من جلسات التدريب العالية الجودة، والتوجيه والتغطية الإعلامية.

وتعليقاً على تأهل 20 فريقاً من لبنان، وهو رقم قياسي في تاريخ المسابقة قال إمري غوركان، الرئيس التنفيذي في شركة تاتش:" نهنىء الفرق الموهوبة التي تأهلت من لبنان ونتطلع الى مواكبة تطورها. على امتداد السنوات عززت كل من مجموعة زين وتاتش إيمانهما بالشباب الواعد في منطقتنا، وأثبتنا حماسنا في دعمهم من خلال توفير الفرص المؤاتية لهم لتحقيق أهدافهم. ونتطلع لرؤية معالم الابتكار تتجلى في هذه المسابقة، وسنقتنص فرصة الاستثمار في الأفكار الواعدة. إن دعم مثل هذه الأحداث يتناغم تماماً مع تطلعات مجموعة زين وتاتش الاستراتيجية نحو تحقيق نمط حياة رقمية".

وتابع غوركان:" إن شراكتنا مع منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي يتماشى مع برنامجنا للتنمية المستدامة Positive touch. هذه المسابقة أصبحت منصة راسخة لتعزيز الابتكار وتنمية الشباب، ونحن فخورون بتعاوننا مع منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي، واحدة من المنظمات غير الحكومية الرائدة في عالم الأعمال وريادة الأعمال والابتكار".

ومن ناحيتها قالت هلا فاضل، رئيسة منتدى MIT لريادة الأعمال في العالم العربي: عاماً بعد عام تترسخ ثقتنا وإيماننا بأهمية هذه المسابقة ودورها في دعم وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتطوير أفكار ومشاريع الشباب العربي وتمكينهم لتحويل هذه الأفكار الرائدة إلى قصص نجاح نفتخر بها".

وعلق فادي جميل، رئيس مبادرات مجتمع جميل الدولية، على نتائج المرحلة النصف النهائية بالقول: "نحن سعداء بأن نعطي الفرصة للإبداع والابتكار في كافة أرجاء العالم العربي. ونشهد كل عام على نماذج أعمال واعدة، يأتون من خلفيات متنوعة. وهذا يعزز حقيقة أن العالم العربي مليء بالمواهب والمبدعين. قدم مجتمع جميل الدعم الكامل لهذا الحدث العربي الناجح على امتداد 11 سنة متتالية، ولا يزال متمسّكاً بالتزامه هذا. وكما هو الحال على امتداد السنوات الماضية، يتواصل إيماننا القوي بهذه المسابقة، ونحن نسعى جاهدين على تشجيع هذه البيئة حيث تزدهر الأفكار الجديدة وتنفذ المشاريع الواعدة ليس فقط في المنطقة العربية بل على صعيد العالم. جيل الشباب العربي يستحق منا كامل الدعم لتحقيق آماله وطموحاته في الحياة".

مسابقة منتدى MIT للشركات العربية الناشئة ستختتم في حفلٍ على مدى يومين في 18 و 19 ابريل المقبل في عُمان، حيث سيتم تتويج الفائزين. للمزيد من المعلومات حول المسابقة يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mitarabcompetition.com