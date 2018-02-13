الرئيس عون منح سفير النوايا الحسنة غالب فرحة وسام الأرز الوطني من رتبة فارس

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منح رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، سفير النوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي - "مبادرة عيش لبنان" غالب وديع فرحة وسام الأرز الوطني من رتبة فارس، تقديرا للدور "الذي لعبه على الصعيدين الانمائي والخيري في مختلف المناطق اللبنانية، ولعطائه من أجل لبنان على مدى نصف قرن في مجالات عدة".

وبعدما هنأ الرئيس عون السفير فرحة بالوسام، رد المكرم بكلمة قال فيها: "امضيت حياتي خارج لبنان، لكن قلبي كان ولا يزال دائما على هذا الوطن. لقد وفقنا الرب واعطينا هذه الأرض بقدر ما استطعنا وهي تستحق الكثير منا. إن وسام الأرز اليوم هو فخر لي ولعائلتي التي ساندتني وشجعتني على الأعمال الخيرية والانمائية. أشكر فخامة رئيس بلادي العماد ميشال عون الذي أعاد الأمل إلى لبنان وأتمنى له طول العمر ومزيدا من النجاح في عهده".

وحضر الاحتفال زوجة المكرم هرتا فرحة ورواد رزق.