جلسة للجنة المال والموازنة برئاسة كنعان قبل ظهر اليوم.. وهذه أبرز البنود

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تعقد لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاءالواقع فيه 13/2/2018، وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 628 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام بروتوكول ملحق بالإتفاقية الأورومتوسطية بين الجمهورية الليبنانية والإتحاد الأوروبي وذلك بعد إنضمام كل من جمهوريتي بلغاريا ورومانيا.

2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1062 الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام البروتوكول الملحق بإتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والإتحاد الأوروبي بعد إنضمام جمهورية كرواتيا.

3- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1551 الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الإنضمام إلى الإتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015.

4- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6395 الرامي إلى الإجازة للحكومة إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الجمهورية الأيطالية بشأن تطبيق مشروع تعاون حول "بنية تحتية آمنة لتكنولوجيا المعلومات (SITI II).

5- إقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي).

6- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2167 الرامي إلى تعديل المادة 6 من القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011 (تحويل سلاسل رواتب القضاة).

7- إقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة الأولى من القانون رقم 196 تاريخ 24/5/2000 وبعض أحكام القانون رقم 173/2011 والقانون رقم 237/2012 المعدل بالقانون 129/1999 المتعلق بمنصب الشرف في القضاء.

إذا لم يكتمل النصاب في الموعد المحدد، تعقد اللجنة جلسة ثانية عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم نفسه.