أمطار تشتد غزارتها و.. هكذا سيكون طقس هذا الاسبوع

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال، مع تساقط رذاذ متفرق من وقت لآخر والداخل.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: كتل هوائية باردة ورطبة تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس غائم وماطر حتى مساء هذا اليوم.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار تشتد غزارتها أحيانا، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق، تنحسر مساء.

الأربعاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال (تساقط رذاذ متفرق من وقت لآخر) والداخل.

الخميس: غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 18 درجة، فوق الجبال من 5 الى 7 درجات، في الارز من درجة الى 4 درجات، في الداخل من 6 الى 11 درجة.

-الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 10 و 40 كلم/س.

-الانقشاع متوسط على الساحل يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 90%.

-حال البحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء 18 درجة.

-الضغط الجوي 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 06:25 ساعة غروب الشمس: 17:20