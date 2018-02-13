هذا ما تضمنه الاجتماع الثلاثي في بعبدا أمس

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علمت صحيفة "الحياة" أن الرؤساء الثلاثة استعرضوا أمس في قصر بعبدا المواضيع التي سيطرحونها في لقاءاتهم مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، وأبرزها التهديدات الإسرائيلية للبنان، ومنها ادعاء تل أبيب ملكيتها بلوك 9 النفطي، إضافة إلى مطالبته بالضغط عليها لترسيم الحدود بين البلدين، وتحديداً في النقاط المتنازع عليها والتي تعود ملكيتها إلى لبنان.

كما علمت "الحياة" أن الوفد الإسرائيلي لا يزال يرفض طلب لبنان إزالة تحفظاته عن هذه النقاط والتي لا بد أن تكون مشمولة بترسيم الحدود الدولية بين الدولتين، لضمان إعادتها إلى السيادة اللبنانية.