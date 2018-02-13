أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 13-02-2018

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البناء



تحدّثت مصادر مطلعة عن صعوبات كبيرة يواجهها نائب من جبل لبنان في تحديد خياراته وتحالفاته، حيث شكا أمام بعض المقرّبين من عدم وضوح الصورة أمامه بالنسبة لمواقع القوى الموجودة في دائرته الانتخابية، لأنّ الجميع يتريّث ويأخذ وقته ولم يحسم أحد لوائحه بعد، علماً أنّ النائب المُشار إليه لا يمكنه التحالف مع بعض القوى السياسية لكونها تتعارض جذرياً مع توجهاته التي يشدّد في كلّ مناسبة على التمسكّ بها وعدم التخلي عنها لأيّ سبب كان.

الجمهورية

ينتظر أحد الأحزاب حسم مسألة التحالفات قبل إعلان أسماء سائر مرشحيه، بعدما أحرج بإعلان بعض الأسماء سابقاً.

ما تزال إحدى القوى السياسية تعاني من موجة إعتراضات داخلية بعد اتخاذها قرارات في ما خص الترشيحات وتعديلات في تركيبتها.

سجّل دبلوماسي أوروبي أن طائرة حربية روسية أُسقِطت بصاروخ أميركي الصنع، وبعد أيام قليلة أُسقِطت طائرة (إسرائيلية) أميركية الصنع بصاروخ روسي.

اللواء

همس

سأل مرجع كبير ماذا يريد الوزراء، الذين يُكثرون من طلباتهم عشية الانتخابات، فتبيّن له أن الخدمات تتعلق بالانتخابات.

غمز

ما يزال الغموض يلف ترشيحات «ثنائي» معروف في بيروت، خلافاً لكل ما يتردّد.

لغز

تجري أحاديث عن ان وزيراً حالياً، قد يختفي عن المشهد النيابي، بعد طول تمثيل لمنطقته في ضوء حملة تستهدفه من أكثر من جهة.

المستقبل



إنّ ديبلوماسياً غربياً معتمداً في لبنان كشف في مجلس خاص أن الاقتراح الأميركي لحلّ النزاع الحدودي والنفطي مع إسرائيل يقوم على تلبية مطلب لبنان بشأن النقاط البرّية المتنازع عليها واعتماد ما يُعرف بخط فريدريك هوف لتسوية الخلاف حول البلوك 9.