البوصلة تنطلق كما دوماً من بعبدا

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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

بين الذكرى العاشرة لاستشهاد الحاج عماد مغنية، التي تصادف اليوم، والذكرى الثالثة عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري بعد يومين، يظَل العدوان الاسرائيلي على لبنان هو البُوصلة ...

والبوصلة تنطلق كما دوماً من بعبدا، حيثُ تركزت الاجتماعات والتحضيرات واللقاءات والمواقف..

رئيس الجمهورية أعلن باسم لبنان وبكل وضوح، أن الدولة اللبنانية حاسمة في قرارها الدفاع عن أرضها ونفطها في مواجهة أي تعَدًّ، وأنها لم تكن يوماً مُعتديةً على أحد، مع إشارتِه اللافتة إلى أن أي دخول لاستفزازات العدو الاسرائيلي حَيز التنفيذ، قد يؤدي إلى حروب جديدة، وصيغة الجمع في مفردة حروب لا حرب، مُعبرةً جداً ...

وفي بعبدا أيضاً لقاء على مستوى رؤساء المؤسسات الدستورية، لاستكمال خطط المواجهة اللبنانية لكل التطورات، كما استعداداً لزيارة وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون إلى بيروت يوم الخميس المقبل ...

في ظل كلامٍ كثيف عن أجندة حافلة قد يحمِلها الضيف الأميركي، في القضايا اللبنانية العالقة ، وهي الأجندة التي مهَد لها مساعدَه ُساترفيلد في زيارته قبل يومين ...