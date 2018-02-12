الحريري التقى سلامة ووفد صندوق النقد الدولي

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استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم في السرايا الكبيرة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعرضا للأوضاع المالية في البلاد.

صندوق النقد

ومن ثم استقبل الحريري بعثة "صندوق النقد الدولي" برئاسة "المدير المساعد لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" كريستوفر جارفيس في حضور مستشار الرئيس الحريري لشؤون النازحين السوريين نديم الملا.

وبعد اللقاء قال جارفيس: "نقدر عاليا الدعم والمساعدة التي لقيناها من رئيس الوزراء ووزير المالية ومصرف لبنان. وقد ناقشنا الطريق إلى الأمام بالنسبة إلي لبنان، حيث توافقنا على أن البرنامج الاستثماري الذي تعتزم الحكومة طرحه أمام مؤتمر باريس المقبل وخطة الإصلاحات هما أمران أساسيان بالنسبة إلى مستقبل لبنان".

وأضاف: "نعتقد أن من المهم أن تسعى الحكومة أولا إلى تثبيت الدين العام وثانيا العمل على خفضه، وقد طرحنا على الرئيس الحريري عددا من الأفكار في هذا الشأن. فعلى سبيل المثال، نحن نرى أن من الضروري جدا أن يتم إصلاح قطاع الكهرباء ومعالجة الفساد".

وختم: "نقدر عاليا الخدمة العامة التي يقدمها لبنان من خلال استضافته النازحين السوريين، وصندوق النقد الدولي واضح في هذا الشأن، فكما يدعم لبنان النازحين، فإنه هو بدوره يستحق أن يلقى الدعم نفسه من المجتمع الدولي، وبخاصة من خلال السعي إلى إجراء تحسينات وإصلاحات".