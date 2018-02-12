موارنة من اجل لبنان" يزور المعهد الملكي الاردني

A + A -

زار اليوم "تجمع موارنة من اجل لبنان" برئاسة المحامي بول كنعان "المعهد الملكي للدراسات الدينية" برفقة سعادة السفيرة اللبنانية في الاردن تريسي شمعون.

والتقى الوفد مديرة المعهد الدكتورة ماجدة عمر ورئيسة قسم الدراسات الدولية الدكتورة رينيه حتر، وقدم كل منهما شرحا مفصلا عن اعمال المعهد والعلاقة الثقافية بين الاردن ولبنان، ومن اهتمامات المعهد وخاصة رئيسه سمو الأمير حسن بن طلال، الحوار بين الأديان، والدراسات على كافة الاصعدة الاجتماعية والثقافية بين المجتمعات العربية والأجنبية.

وشددت السفيرة اللبنانية تريسي شمعون على ضرورة التواصل بين المعهد الملكي و"تجمع موارنة من اجل لبنان" على صعيد الثقافي والحوار

واقترحت ندوات مشتركة وزيارات متبادلة.

واقترح المحامي بول كنعان تحضير زيارة لأركان المعهد الى لبنان مع صاحب السمو الملكي الامير حسن بن طلال.

وكان رئيس اللجنة السياحية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي وديع كنعان أعطى شرحا مفصلا عن السياحة الدينية والعلاقة بين الاردن ولبنان، وأعلن عن تقديم مكتبة لبنانية للمعهد توضع ضمن مكتبته الغنية بداخلها مجموعة من الكتب والدراسات والمنشورات اللبنانية.

وأخيرا قدمت المهندسة السا خوري باسم "تجمع موارنة من اجل لبنان" هدية لسمو الأمير حسن بن طلال سلمت لمدير المعهد، وقدمت مديرة المعهد مجموعة من الكتب القيمة لجميع أعضاء الوفد.