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انتخابات 2018: من هو اول مرشح للانتخابات عن دائرة عكار؟!

12
FEBRUARY
2018
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أعلن العميد المتقاعد جورج نادر، في بيان اليوم، ترشحه عن المقعد الماروني في عكار ضمن مجموعة الحراك الشعبي في تحالف "وطني".

 

وأكد العميد نادر انه "يتكل فقط على دعم المواطنين والمواطنات على مختلف الصعد"، ووضع "لمن يرغب بالتبرع المالي، وبالليرة اللبنانية، رقم الحساب الخاص بحملتي الانتخابية، والمصرح عنه في وزارة الداخلية، ولدى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات، والحساب غير خاضع السرية المصرفية"، مؤكدا "ان مصاريف الحملة الانتخابية ستعرض هنا على صفحتي الإفتراضية بكل وضوح وشفافية"، آملا "أن يسلك جميع المرشحين هذه الطريق".

 

وشكر "سلفا كل متبرع ومتبرعة مهما كان المبلغ المتبرع به، كما اشكر الداعمين والداعمات معنويا والذين لم يستطيعوا التبرع لضيق الحال، فأنا أدرك تماما صعوبة الأحوال المادية لأغلب المواطنين".

 

وفي ما يلي رقم الحساب الخاص بالحملة الانتخابية:
00215LBP 1511042355502
في مصرف فرنسبنك بكل فروعه..

 

تجدر الاشارة الى ان العميد نادر هو اول مرشح للانتخابات عن دائرة عكار.

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