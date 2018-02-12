living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الوزير خوري في لقاء مع جمعية الإعلاميين الإقتصاديين: للإعلام دور أساسي في مواكبة خطتنا الإقتصادية ونشر الثقافة الإقتصادية

12
FEBRUARY
2018
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري ان مشكلة لبنان الاقتصادية هي غياب الثقافة الاقتصادية لدى أغلبية الشعب وشدد على الدور الأساسي الذي يلعبه الإعلام في هذا المجال كما وتطرّق إلى عدم وجود رؤية او خطة اقتصادية  شاملة ومستمرة، لافتاً الى ان الخطة الجاري اعدادها يجب ان تحظى بموافقة جميع الافرقاء السياسيين لتكون خطة مستدامة للمرحلة المقبلة تحدد هوية لبنان الاقتصادية.

 

كلام وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري جاء خلال استقباله الهيئة الادارية لجمعية الاعلاميين الاقتصادين ظهر اليوم برئاسة أمين السر الزميل عمر الناطور الذي عرّف بالجمعية ونشاطاتها. ثم تحدث الوزير خوري بشكل مسهب عن الوضع الاقتصادي العام في ظل غياب هوية لبنان الاقتصادية واي نموذج يتلاءم مع طبيعة لبنان. وقال :"اننا اذا نظرنا اليوم الى نسبة الدين العام على الناتج نحن ثالث اكبر معدل في العالم، واليوم العجز يبلغ 8 مليار دولار فيجب زيادة النمو الى 13 بالمئة إنما هذا امر مستحيل لذلك طموحنا اليوم ان نصل بنسبة النمو الى 7 أو8  في المئة ."

 

واعتبر ان هناك الكثير من رؤوس الاموال اللبنانيين المنتشرين في العالم ومن الممكن ان نستقطب جزءا من هذه الاستثمارات الى لبنان في حال امنا لها المناخ الاقتصادي والبنى التحتية المناسبة والتشريعات المحفزة والحماية الضريبية ومنها تسهيل المعاملات الادارية وبالتالي تحديد القطاعات القابلة للنمو والتطور ومنها قطاع الاتصالات والخدمات الصحية وغيرها .

 

وردا على سؤال حول الموازنة وإن كانت ستقر قبل الانتخابات النيابية ام بعدها، وما تأثير عدم اقرارها على مؤتمري روما وباريس، أوضح الوزير خوري انه بإمكان الحكومة دراسة واقرار هذه  الموازنة قبل المواعيد الدستورية ويبقى اقرارها في مجلس النواب ولجنة المال والموازنة، ويرى أنه لا يجوز اقرار موازنة 2018 على غرار موازنة 2017، بل يجب السعي لاقرار موازنة تتضمن اصلاحات اقتصادية محفزة للنمو الذي ننشده جميعا، علما ان اقرار موازنة 2017 كان هاما بعد غياب الموازنات لسنوات عدة.

 

وحول موضوع التشريع الجمركي أكد الوزير خوري ان رد القانون جاء لوجود عيوب قانونية علما اننا نعي اهمية حماية الصناعة الوطنية ونحن ننتظر تصحيح هذا القانون .

 

وعن الضغوطات التي يتعرض لها القطاع المصرفي اللبناني، قال الوزير خوري :"انها سياسية بامتياز ونحن نقوم بما علينا لتحييد لبنان عن كل الصراعات الاقليمية ."

 

وضم  وفد الجمعية الى امين السر عمر الناطور ، كل من نائب الرئيس عدنان حمدان، أمين الصندوق بيار سعد ، رئيس لجنة الاعلام كوثر حنبوري ،  رولا راشد ،  المحاسب دانا حلاوي ، ريتا شمعون ، سيمون شحادة .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout