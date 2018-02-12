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دخلت منزله بحجة تنظيفه.. وهذا ما حصل!

12
FEBRUARY
2018
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صــدر عـن المديريـة العامة لقـوى الأمــن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامـة البلاغ التالي:
 
تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، مقطع فيديو يظهر فيه رجل ثمانيني تعرض لعملية احتيال من قبل عصابة مؤلفة من شخص و فتاتين, بحيث اقتربت منه احدى الفتاتين, وادعت انها تعمل في تنظيف المنازل, وبعد ان أعلمها بمكان منزله, حضرت اليه بتاريخ 2/2/2018 بحجة تنظيف منزله - كان الشاب والفتاة بانتظارها في الخارج- وبغية صرف انتباهه أخذت تقوم بأعمال منافية للحشمة امامه, ثم فتحت هذه الأخيرة لرفيقتها بعد طرقها الباب, فدخلت وسرقت منه مجوهرات ذهبية وألماس قدرت قيمتها بحوالي 100,000 دولار أميركي, ثم فروا جميعاً الى جهةٍ مجهول.
 
اوصاف المشتبه بها على الشكل التالي: عمرها حوالي 40 سنة، شعرها طويل لون اشقر، لديها وشم على ذقنها على شكل نجمة، سمراء البشرة، متوسطة الطول وهي من النَوَر.
 
 لذلك تحذّر هذه المديرية العامة المواطنين الكرام وكبار السن خاصةً, من الوقوع ضحية لأعمال مثل هذه العصابات, وتطلب من الذين شاهدوا هذه الفتاة وتعرّفوا عليها, الاتصال بفصيلة فرن الشباك في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 292867/01، تمهيداً لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، علماً أن صاحب العلاقة سيقدّم مكافأة مالية كبيرة لمن يساهم في توقيفها.
 
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