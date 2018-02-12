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كتل هوائية باردة.. أمطار غزيرة وبرق ورعد وثلوج في هذا اليوم!

12
FEBRUARY
2018
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة، وتساقط أمطار تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق. وتنحسر الأمطار مساء. وجاء في النشرةالاتي:

 

-الحالة العامة: كتل هوائية باردة ورطبة تؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس متقلب وماطر حتى ليل الثلاثاء.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم اجمالا مع انخفاض درجات الحرارة وضباب على المرتفعات، وتساقط أمطار خفيفة متفرقة من حين لآخر، كما تشتد خلال الليل وتكون مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وتساقط أمطار تشتد غزارتها أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق. تنحسر الأمطار مساء.

الأربعاء: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
-الحرارة على الساحل من 12 الى 18 درجة، فوق الجبال من 6 الى 14 درجة، في الارز من صفر الى 5 درجات، في الداخل من 8 الى 14 درجة.
-الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة ليلا، سرعتها بين 10 و 40 كلم/س.
-الانقشاع متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
-الرطوبة النسبية على الساحل بين 70 و90 %.
-حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 18 درجة.
-الضغط الجوي 761 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:06:25 ساعة غروب الشمس: 17:20 

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