أسرار الصحف ليوم الاثنين 12 شباط 2018

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البناء

لاحظت أوساط سياسية أن العدوان «الإسرائيلي» الغاشم على سورية جاء عشية بداية جولة واسعة لوزير الخارجية الأميركية ريكس تليرسون في المنطقة هذا الأسبوع ومن ضمنها زيارة لبنان الذي رفعت واشنطن تهديداتها حياله، إلاّ أن الأوساط توقعت بعدما أسقط الجيش السوري طائرة حربية «إسرائيلية» شاركت في العدوان، أن تخفف أميركا من لهجهتها تجاه لبنان في هذه المرحلة.

الجمهورية

لاحظ مرشحون أن حزبهم يعمد إلى تأخير إعلان مرشّحيه لحرمانهم الإنتقال إلى لوائح أخرى في حال لم يتمّ اختيارهم للترشّح.

باشرت الماكينة الإنتخابية لأحد الأحزاب في منطقة جزين عملها بشكل جدّي السبت وعقدت إجتماعاً موسّعاً لكوادرها للمباشرة بالعمل في المناطق كافة.

لاحظت أوساط نقابية عدم وجود تضامن في أحد القطاعات ردّاً على تعرُّض بعض الزملاء إلى إشكال ومواجهة في الشارع مع القوى الأمنية.

اللواء

همس

يدرس وزير سيادي عرضاً من رئيس كتلته النيابية يقضي بعدم الترشح في الإنتخابات المقبلة، مقابل إحتفاظه بمقعده الوزاري، أو بقائه وزيراً في حكومة ما بعد الإنتخابات، في حال تم إعتماد مبدأ المداورة في الحقائب السيادية!

غمز

يعتبر وزير متابع، أن أزمة الفيديو المسرَّب لم تنتهِ فصولاً بعد، حيث امتنع الرئيس بري عن مصافحة الوزير باسيل في إحتفال عيد مار مارون، كما أن وزير المال أقدم على نفس التصرف في قصر بعبدا!

لغز

رفض قطب سياسي الترشح في دائرة إنتخابية جديدة غير دائرته الحالية، مفضلاً عدم خوض الإنتخابات نهائياً في حال لم يكن له مكان في لائحة تياره السياسي!

المستقبل

إنّ التقارير الديبلوماسية التي جرى إعدادها خلال الساعات الأخيرة حول مستجدات الحرب السورية، تتقاطع في مجملها عند ملاحظة وجود «قبة باط» روسية واضحة أتاحت لإسرائيل شن غارات مكثفة على مواقع ومنشآت حيوية لإيران والنظام في سوريا.