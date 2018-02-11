للمرة الثانية في أقل من إسبوعين.. بلدة لبنانية تفجع بموت أحد أطفالها!

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اليوم، لن يطل القمر على عين قانا الجنوبية فقد غاب واخذ معه أحلام والدة رسمت لطفلتها حياة مفعمة بالسعادة،رحلت قمر ابنة الأشهر اليوم لتكون ملاكا في الجنة بعدما كانت طفلة تنثر الفرحة في ارجائه، وفي التفاصيل ان الطفلة قمر حسين عباس توفيت اليوم بعدما عانت من الرشح والزكام بحسب ما علم موقع liban8.

فكيف نحمي أطفالنا من الامراض الفيروسية لتفادي خسارتهم؟



-يعتبر الرشح مرض فيروسي تتواجد فيروساته في كل مكان وفي الهواء وكل الأشياء التي نلمسها وهناك أكثر من مئة نوع لهذا الفيروس ومن العوامل التي تؤهب لحدوث الرشح هي الهواء الجاف والتدخين من خلال إضعاف المناعة في الغشاء المخاطي للأنف وتعرض الطفل المصاب بالرشح للدخان قد يسبب طول المرض وتطوره نحو اختلاطات أخرى مثل التهاب القصبات والتهاب الرئة.

-كيف يظهر الرشح عند الطفل؟

أول علامة على الرشح عند الطفل هي حس الحرقة في البلعوم ثم يحدث سيلان الأنف وانسداده والعطاس وألم البلعوم والسعال والصداع وارتفاع خفيف في درجة حرارة الطفل وبعض الأعياء وألم العضلات ونقص الشهية ومن الطبيعي أن تتحول مفرزات الأنف في الرشح من رائقة إلى صفراء أو خضراء.

-نصائح لتخفيف عوارض الرشح عند الطفل

أشار موقع عيادة الطفل الى ان اتباع هذه النصائح يخفف من عوارض الرشح عند الاطفال:



قم بغسل أنف الطفل بمحلول السيروم الفيزيولوجي عدة مرات كل يوم.

قم بترطيب غرفة الطفل بالبخار و تجب الماء الساخن جداً.

أدهن انف الطفل من الخارج بدهون الفازلين لتخفيف التخريش.

لا تعطى الأدوية المضادة للسعال إلا للأطفال ممن فوق الثلاث سنوات.

يفيد الحمام خلال الرشح لتخفيف آلام العضلات.

أكثر من السوائل في وجبات الطفل و لكن ليس من صنف الكولا أو الكافئين التي تزيد إدرار البول.

التزام الراحة قدر الإمكان.





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