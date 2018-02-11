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اسبوع المفاجآت والصدمات والمصالحات والخيبات والانجازات

11
FEBRUARY
2018
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اسبوع المفاجآت والصدمات والمصالحات والخيبات والانجازات دفعة واحدة محليا واقليميا . المصالحة التي تحققت في بعبدا تكرست في عيد مار مارون وفي اليوم عينه وقع لبنان عقود استكشاف النفط والغاز في خطوة كبيرة منتظرة من سنوات وللعقود المقبلة . اسبوع الوساطة الاميركية بين لبنان واسرائيل حول البلوك رقم 9 والجدار الاسمنتي الفاصل الذي يذكر وبشكل عكسي بما سمي الجدار الطيب او الشريط الحدودي بين الجنوب والحدود الفلسطينية زمن الحرب اللبنانية وبداياتها .

اسبوع المواجهة المباشرة بين دمشق وتل ابيب والحرب الباردة المستعادة بين واشنطن وموسكو . اميركا اغارت على دير الزور وقتلت وجرحت المئات وصاروخ اميركي يسقط سوخوي روسية في الشمال السوري فترد موسكو باسقاط ال اف 16 الاسرائيلية فخر الصناعة العسكرية الاميركية ومفخرة سلاح جو العدو فوق الاراضي الفلسطينية لتتحول المفخرة الى مسخرة . اسبوع الصدمة والخيبة في اسرائيل و بعد 32 عاما على اسقاط طائرة رون اراد بالسام 7 تسقط ال اف 16 بالسام 5 . رد سام من دمشق على العربدة الاسرائيلية ونتنياهو يسارع للاتصال ببوتين للتهدئة وليس العكس في اقرار غير مباشر بالقرار الروسي الذي امهل ولم يهمل في وقت استعادت دمشق زمام المبادرة في ملاحقة الطائرات الى العمق الفلسطيني في مؤشر له تداعياته ودلالاته على الداخل الاسرائيلي الذي بدأ يطرح الاسئلة عن فعالية سلاح الجو فوق سوريا تماما مثلما صٌدم بتحطم اسطورة الميركافا في وادي الحجير وسهل الخيام في عدوان تموز 2006 .

واشنطن المتفاجئة بالرد السوري رفعت من منسوب التعاطف مع تل ابيب ونتنياهو المحرج رد بأن الاهداف الايرانية والسورية التي دمرت تغطي خسارة ال اف 16 في وقت خيم صمت القبور على العواصم والقصور العربية وتجاهل الرئيس الايراني حسن روحاني في خطابه امام الحشود في طهران في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران - تجاهل ما حصل البارحة لا بل ذهبت طهران الى حد نفي اي دور لها في ما حصل في 10 شباط .

جولة في نزال ومحطة في قتال ومعركة في حرب . والامور تتوقف هنا . رقص على حافة الهاوية من دون السقوط فيها . الجميع يستعرض لكن لا احد مستعد ان يعرّض المنطقة لحرب شاملة

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