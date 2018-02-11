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مؤتمر صحافي لجمعية الطاقة الوطنية اللبنانية LNE لإعلان 2018 سنة السياحة الدينية

11
FEBRUARY
2018
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انطلاقاً من فاعليات المؤتمر الذي عقدته جمعية "الطاقة الوطنية اللبنانية" LNE في تشرين الاول الفائت بعنوان: "تحريك عجلة الاقتصاد"، ومتابعة للتوصيات التي وضعت عن كل جلسة عمل نظمت في المؤتمر،

تدعو جمعية LNE الى حضور المؤتمر الصحافي لمناسبة إعلان 2018 سنة السياحة الدينية ولإطلاق ورشة العمل لتحقيق السياحة الدينية والإعلان عن الشراكة مع وزارتي السياحة والخارجية والمغتربين، وذلك الساعة الحادية عشرة قبل ظهر الثلثاء 13 شباط 2018، في متحف نقولا سرسق، الأشرفية. ستتخلل المؤتمر الصحافي كلمات لوزير الخارجية جبران باسيل، وزير السياحة أفيديس كيدانيان، ولرئيس جمعية LNE فادي جريصاتي.


في هذا الإطار، سيتم إطلاق ورشة العمل لتحقيق السياحة الدينية وتضم محاضرات وندوات وتدريبات لأدلاء سياحيين متخصصين، اضافة الى التعاون مع المشروع الجديد الذي اطلقته وزارة السياحة لتسويق السياحة الدينية من خلال مكتب تسويق لبنان في باريس.
وفي ما يتعلق بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين، فستساعد الوزارة عبر بعثاتها الديبلوماسية في العالم لتسويق السياحة الدينية وعبر مؤتمرات الطاقة الاغترابية LDE التي تنظم في كل دول العالم من اجل حثّ المغتربين في الدرجة الاولى ليكونوا سياح لبنان الأوائل، وعبرهم تشجيع الأجانب لزيارة لبنان واماكنه الدينية.

 

 

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