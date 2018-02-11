إنتخابات 2018 - لمن سيُعطي المشنوق صوته في الإنتخابات المقبلة؟

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دعا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اللبنانيين إلى "المشاركة بكثافة في الانتخابات النيابية المقبلة في 6 أيّار"، وتوجّه إلى أبناء بيروت بالقول: "المرّة الماضية كانت بيروت كريمة بتصويتها، وهذه المرّة يجب أن يكون التصويت أكثر التزامًا، لأنّ كلّ صوت 'بيِفرُق'."



واعتبر المشنوق أن "الحديث عن المظلومية والإحباط في بيروت هدفه كسب أصوات انتخابية، وهو كلام مهينٌ للعاصمة"، مشيرًا الى أن "حلّ المشكلات يكون بالعمل والسّعي لتحصين المدينة وأهلها". وأضاف: "إذا كان هناك مشاكل فنحن نحاور معارضينا، نستمع إليهم ونأخذ برأيهم لما فيه خير المدينة".



وعن قانون الإنتخاب، قال المشنوق إنه "سهلٌ للناخب، فمهمته تقتصر على وضع علامة إلى جانب صورة اللائحة التي يريد التصويت لها، وعلامة أخرى إلى جانب صورة المرشّح الذي سيعطيه صوته التفضيلي". وأضاف: "أنا شخصياً سأعطي صوتي التفضيلي للرئيس الحريري، لكن إذا فعلنا كلّنا الأمر نفسه، بتروح اللائحة"، داعيًا إلى "توزيع الأصوات التفضيلية على المرشّحين لما يصبّ في صالح اللائحة كلّها".