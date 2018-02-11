هذه هي الصورة التي قال جنبلاط عنها "جريمة"!

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غرّد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "انظروا الى هذا المنظر الطبيعي، غابة الارز في معاصر الشوف وانظروا الى هذه البشاعة العمرانية لمهندس او لشخص لا علاقة له بجمال الطبيعة او بالفن المعماري للابنية الجميلة في معاصر الشوف. ان هذه الشغلة التي لا توصف جريمة مثل الابراج وسط بيروت القديمة او ما تبقى منها. اين التنظيم المدني"؟

وأضاف جنبلاط: "بشيء من التوجيه امنعوا هذا النوع من العمار الذي يشكل كارثة على الطبيعة والقرى الجميلة، وعلى صاحب المشروع الذي اتاه باش مهندس وورطه في مشروع مكلف قد يستحيل السكن فيه. لا بد من رسم في التنظيم المدني لهدم تللك النتوؤات واعادة اعمارها وفق الحد الادنى من المقاييس المقبولة".