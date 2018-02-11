تجاوز لبناني للمرة الثانية السياج الشائك وسيارة تقله الى داخل الاراضي المحتلة

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افادت مندوبة الوكالة الوطنية للاعلام في مرجعيون الين سمعان ان احد المواطنين اللبنانيين تجاوز السياج الشائك الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة عند نقطة بوابة فاطمة، وبعد اجتيازه مسافة داخل الاراضي المحتلة وأتت سيارة من نوع فان وأقلته الى الداخل.

وعلى الفور، ضرب الجيش والقوى الأمنية و"اليونيفيل" طوقا امنيا في المكان.

وأظهرت التحقيقات ان المواطن الذي عبر الشريط الى فلسطين المحتلة من بوابة فاطمة هو (ع. م) من حبوش مواليد 1993، مع الإشارة الى انها المرة الثانية التي يجتاز فيها الشريط الحدودي وكان قد اعتبر في وقتها مختلا عقليا.