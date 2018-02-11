الخطيب: - بات صوت كل ناخب تغييريا وشريكا في القرار

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اعتبر وزير البيئة طارق الخطيب خلال جولة في بلدة المغيرية أن "إقليم الخروب عبارة عن ضيعة كبيرة وجسد واحد، إذا أصاب الوجع ضيعة يصيب أخرى".

وقال: "الاستحقاق الانتخابي يأتي ليعوضنا الفترة التي تخلينا فيها عن دورنا، واليوم بات صوت كل مواطن وناخب مؤثرا وتغييريا وشريكا في القرار، ولم يعد جائزا القول إن البوسطة واصلة الى ساحة النجمة سواء انتخبنا أم لا. اليوم صوتنا هو الذي يوصل البوسطة الى ساحة النجمة بالركاب الذين نريدهم، وبصوتنا نجعل الراكب الذي لا نريده ينزل من البوسطة، وعلى المرشح الذي سينجح في النيابة أمانة الوفاء للناس وعلى الناس ايضا أمانة الاختيار".

وكان الخطيب جال في البلدة وزار منزل المختار محمد رشيد يوسف والمختار منير عثمان ورئيس البلدية محمد محمود حمادة والمختار السابق محمد عابدين، واختتم جولته بلقاء شعبي في منزل ضاهر أبو يوسف.