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بالصور الوزير باسيل شارك في القداس الإلهي في كنيسة سيدة العطايا في قبرص والتقى الجالية اللبنانية

11
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باسيل شارك في قداس مار مارون في قبرص والتقى موارنة القرى الأربعة

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باسيل شارك في قداس مار مارون في قبرص والتقى موارنة القرى الأربعة
الأحد 11 شباط 2018 الساعة 14:38 سياسة


وطنية - شارك وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في قداس عيد مار مارون في كنيسة سيدة العطايا في نيقوسيا، في حضور الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس ووزير الخارجية يوانيس كاسوليدس ووزير الطاقة جورج لاكوتريبيس، ممثل الموارنة في البرلمان القبرصي جون موسى، سفيرة لبنان في قبرص كلود الحجل، إضافة الى عدد من النواب والسفراء المعتمدين في نيقوسيا ومن أبناء الجالية في قبرص.

ترأس القداس مطران قبرص للموارنة يوسف سويف في حضور ممثل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، وألقى عظة رأى فيها أن "زيارة الوزير تمتن لأواصر الصداقة والعلاقات والتعاون بين البلدين والشعبين"، ونوه "بدور وعطاءات الجالية اللبنانية في قبرص على مر العصور"، مشددا على "الحرص على افضل العلاقات الروحية والاجتماعية مع لبنان حيث تأسست الكنيسة المارونية".

وفي الختام تمنى سويف على الرئيس القبرصي "العمل لعودة الموارنة الى قراهم الاربعة في الشمال من حيث هجروا، آيا مارينا واسوماتوس وكارباشيا وكورماكيتي".

من جانبه شكر موسى لباسيل الوفاء بوعوده المساعدة في معالجة مسألة القرى الاربعة ومشاركته في القداس.

من جهته، رحب الرئيس القبرصي بباسيل، ودعا الى "توطيد العلاقات بين قبرص ولبنان"، وأشار الى "العمل على لقاء يجمع رئيسي لبنان وقبرص ورئيس الحكومة اليونانية أليكسيس تسيبراس لمناقشة قضايا إقليمية.

وبعد القداس التقى باسيل في قاعة الكنيسة أبناء الجالية، وعقد لقاء خاصا مع موارنة قبرص في القرى الاربعة شمال البلاد.

وفي لقاء مع الجالية اللبنانية في قبرص وأمام موارنة الجزيرة قال باسيل:

- اتمنى ان نكون معا في الانتخابات المقبلة لنتشارك في صناعة مستقبل لبنان
- اللبنانيون انتشروا في كل العالم وحتى لو لحقنا الظلم قادرون على الصمود والنجاح
- سنبقى في لبنان نقاوم حتى نستعيد اي حق ضائع وانتم الموارنة في قبرص اصمدوا حتى تستعيدوا قراكم

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