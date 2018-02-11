" أورشليم ": أفضل الخيارات تطبيق ما جاء في «وثيقة حوران» ...

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مركز أورشليم لدراسة المجتمع والدولة الذي يرأسه وكيل وزارة الخارجية الاسرائيلية السابق دوري غولد أصدر تقريراً، يتحدث عن اقامة اقليم في جنوب سورية يضم درعا والسويداء، والقنيطرة، كأفضل الخيارات التي يمكن أن تسفر عنها التسوية الشاملة للصراع الاسرائيلي مع سورية».

واستند هذا التقرير إلى «وثيقة حوران» المنسوبة إلى معارضين سوريين موجودين في تركيا، وقد جرى انكارها لاحقا، وقال: لو تم

تطبيق ما جاء في هذه الوثيقة فإن فرص تحول منطقة جنوب سورية الى مناطق تهديد لإسرائيل سواء من خلال تواجد ايران وحزب الله أو من خلال تمركز «المتطرفين» تتقلص الى حد كبير».

وتدعو "الوثيقة" الى إعلان جنوب سورية إقليما مستقلا ضمن ما يسمى «الاتحاد الفيدرالي السوري» المستقبلي الذي يعني عمليا تقسيم سورية.